61歲富商開心娶小27歲嬌妻　結婚不到1年就在家中被打死！

▲老人才剛新婚卻被妻子打死。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

瑞士一名61歲富商今年初才娶了小他27歲的年輕妻子奧伯納夫(Viviane Obenauf)，沒想到結婚不到一年，如今傳出他慘被對方打死的消息。而來自巴西的奧伯納夫原本是一名職業拳擊手，並且3次贏得輕量級世界冠軍頭銜，目前已被拘捕接受調查中。

出生於巴西里約熱內盧(Rio de Janeiro)的奧伯納夫，從小開始踢足球，還曾經是一名代表國家參加奧運的體操選手，18歲後開始從事拳擊手生涯，身形看起來嬌小的她其實十分剽悍，生涯比賽中一共贏得14場勝利、只輸過6場，退役後則在經營健身房事業。

奧伯納夫今年1月25日嫁給61歲商人托馬斯(Thomas)，沒想到上個月傳出新婚丈夫在瑞士所住公寓被打死的消息。瑞士警方表示，死者是遭人使用鈍器「持續地殘酷毆打」致死，2日正式起訴其配偶奧伯納夫，案件詳情仍待進一步調查。

瑞士當地媒體Blick指出，34歲的奧伯納夫之前被前男友安德里亞斯(Andreas H.)控告，她在談戀愛期間曾火爆發動攻擊，「她瘋狂地打我，直到我流血為止」，且2016年10月在倫敦一間酒吧，也因為攻擊一名騷擾她的男子而短暫入獄。

▼被告是曾贏得世界冠軍的拳擊手。（圖／翻攝自Facebook／Viviane Obenauf）





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