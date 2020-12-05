爸媽嗑鍋「兒化身時間管理大師」　她公審：排隊1hrs！網反轟合理

▲孩子乖乖寫功課，竟遭原PO公審！（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

就怕孩子吃不多，多數家長吃火鍋會多付錢共鍋，依舊能享有餐廳的服務！然而有女網友抱怨，日前在外吹風排隊1小時，結果入內看到隔壁的孩子正在寫功課，讓她相當不滿，更氣得拍照PO公審。結果討拍變討罵，引發底下網友大罵，「不會因爲少了這位小孩，你就可以馬上入座吃火鍋！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，昨（4）日晚上去吃某連鎖火鍋，正在排隊時，卻發現已入座的一家四口只點兩鍋，而孩子在一旁寫作業，讓她火冒三丈直呼，「等了快1小時才進來看到的畫面，外面還在排隊的人表示...」

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照片可見，坐最外側的紅衣男童，井然有序把作業攤平在桌上，另一本則靠在吧台上，一手還拿著筆，似乎已乖乖吃完飯，要把握時間寫功課。由於當時爸媽的火鍋還再煮，顯見一家人也尚未嗑完，也非刻意耽誤下一位客人用餐時間。

▲網友笑稱，孩子小小年紀就是時間管理大師！（圖／翻攝爆怨公社）

文章曝光後，多數網友反而認為，孩子能運用時間寫作業，並無過錯，因此忿忿不平反嗆，「怕耽誤小孩睡眠時間，有什麼問題嗎...人家沒吃嗎」、「其實有付共鍋費還好，總比小孩亂叫跟滿場跑乖多了，沒必要當糾察隊吧」、「用餐的最後在那滑手機的人多的是」、「你想吃手腳又比別人慢就是得等，這無關抱怨了，觀念錯誤，人家就是比你先排到，而且這種拚翻桌率的也不可能讓客人久待」、「玩手機跟寫功課，有差別標準？」「小孩通常吃一點點就飽，趁大人還在吃時，寫個作業，回家就不用再盯作業，這不是很合理的事嗎」。