男童「跪地守護」癌母惹哭網友！媽媽走了…致電失聯生父秒被掛斷

▲11歲男孩守候患癌母親。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸近日網傳一段「安徽阜陽臨泉縣11歲男孩獨自跪地守候患癌母親」的影片，讓眾多網友鼻酸。影片中，患末期肝癌的母親最終在上週六（28日）離世，男孩希望能與失蹤多年的父親重聚，但其父至今仍拒絕相認，甚至一接到兒子電話立馬掛斷，狠心至極。有知情人透露，父親一直懷疑兒子不是親生的。

據《澎湃新聞》報導，舅舅袁金強表示，妹妹袁金麗今年40歲，2016年證實患上乳癌，癌細胞隨後擴散至肝臟等器官，至10月確診患肝癌末期。

他透露，網路上瘋傳的影片是在10月15日拍攝，當時袁金麗剛入院，雖然意識相對清醒，但已無法正常說話只能用手掌撫摸兒子的臉；外甥就含淚鼓勵她要戰勝病魔，並承諾以後會努力考上大學，好好報答養育之恩；男童父親則已離家多年，一直未能聯繫上。

安徽省阜陽市婦女聯合會一名職員指出，男童爸媽沒有登記結婚，袁金麗其後誕下一子，但丈夫一直懷疑兒子並非親生。對此，袁金強回應，當時做過親子鑑定，結果也證實了二人的父子關係，然而外甥3歲時，其父卻藉口買奶粉離家出走，至今未再露面。不過，他並未披露親子鑑定證明的相關資料。

▲影片讓萬千網友噴淚。（圖／翻攝自影片）

該名職員表示，男童的願望是跟父親團聚，可是致電對方時，他叫了一聲「爸」隨即被掛斷，及後再次致電已未能接通，「現在男孩父親不露面，暫不能證實其存在遺棄行為，因此無法強制追究其責任，後續還是以協商為主。」

當地教育部門現已為男童做好保學工作，他正在當地學校上學；相關部門已啟動臨時監護和司法救助程序，暫由舅舅照顧。袁金強表示，如果外甥的父親不願意照顧，他願意將外甥撫養成人。

公安機關已介入協調尋找男童父親，臨泉縣紅十字會一上月23日已為男童開設捐贈管道，迄今共收到約13萬元人民幣善款。

不少網友看後表示又難過又生氣，「這種不負責任的父親找到了也沒用！簡單是人渣垃圾，枉為人父！別害了孩子的一生」、「可憐的就是孩子，人生有太多的不幸，降落在如此家庭，實在痛心」、「人世間太多悲歡離合，唯有此種讓人心如刀割，希望孩子的舅舅能撫養孩子到成人」。

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