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拜登表示上任「不簽任何貿易協定」　網氣炸：萊豬白吞了！

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▲太陽能,能源,能源股,拜登,Joe Biden。（圖／路透社）

▲拜登表示，上任後不會簽訂任何貿易協定。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

總統蔡英文發布行政命令，宣布於明年1月開放進口含萊克多巴胺美豬，各界推測台灣宣布開放萊豬，是預期可以換得談判台美BTA（雙邊貿易協定）。不過美國總統當選人拜登接受《紐約時報》（The New York Times）專欄作家訪問時表示，上任後暫時不會簽訂任何貿易協定。

拜登接受紐約時報專欄作家弗里曼（Thomas Friedman）專訪時表示，「我們要確保透過優先投資美國，來打這場仗」，拜登說，能源、生物技術、先進材料、人工智慧等領域都是政府大規模投資研究範疇，「我國在境內、勞工、教育等面向做出重大投資之前，我不會和任何人簽訂新的貿易協議。」

▲▼美國伊利諾州一處豬舍,美國豬肉,美豬。（圖／路透）

▲拜登的表態讓網友氣炸，覺得萊豬白吞了！（圖／路透）

韓粉網紅「歷史哥澄清唬」也貼出這則報導表示，咱最關心的貿易協議，結果拜登回答給大家潑了冷水，「在改善國內工作及教育環境前，不會與任何人簽訂貿易協議」。說好的BTA呢？萊豬白吞了嗎？

▲▼美國伊利諾州一處豬舍,美國豬肉,美豬。（圖／路透）

▲也有人認為，不管誰執政，台灣都要吃萊豬。（圖／路透）

在PTT上則有人引述前立委郭正亮說法，開放萊豬只是換上談判桌而已，距離談判有結果最快也要4~5年，怎可能萊豬馬上就可以換FTA（BTA）這太便宜台灣，但大家如果不吃萊豬，機率就是0，吃萊豬，可以上談判桌，就等於有買彩券一樣，有中獎機會，「不管哪一黨執政，都是要吃的」。

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