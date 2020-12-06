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太平社宅育賢好宅一期入新厝　盧秀燕保證「任內完工開工5千戶」

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▲▼盧秀燕出席太平育賢好宅一期入住典禮。（圖／台中市政府提供）

▲太平育賢好宅一期舉行入住典禮。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市政府積極推動社會住宅，位於太平的育賢好宅一期6日舉行入住典禮。台中市長盧秀燕特別到場恭喜大家入新厝，她表示，市府大力推動社宅，她任內將完工與開工5千戶，提供市民宜居好宅。

台中市規劃社會住宅太平育賢一期好宅，今天舉行入住典禮，市長盧秀燕親自到場，與小朋友開心打招呼，更一一恭喜入住的民眾。

▲▼盧秀燕出席太平育賢好宅一期入住典禮。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕出席育賢好宅一期入住典禮。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，育賢好宅歷經前市長胡志強規劃、前市長林佳龍開工，她上任後繼續興建，歷經近10年時間、花費近9億，今年終於興建完工 。育賢好宅一樓為開放空間，供居民、附近鄰里互相交流，還有社福設施進駐、服務長輩的日照中心、照顧小朋友的托幼機構等，滿足居民需求，另市府力推公幼公托倍增計畫，0至6歲都有補助，民眾可到區公所登記申請。

她也說，育賢好宅擁有日照中心、托育機構等，設備齊全，該地也是台中熱門區域，生活機能會越來越方便，祝福住戶生活快樂。

▲▼盧秀燕出席太平育賢好宅一期入住典禮。（圖／台中市政府提供）

▲太平育賢好宅一期歡喜辦入新厝。（圖／台中市政府提供）

台中市住宅處表示，台中社會住宅展現居住正義，太平育賢一期好宅將地面層空間開放給鄰里，提供社會住宅及周邊居民豐富的公共場域，居民可在錯落的公共場域中與其他住民互動交流，產生社區認同感及生活安全感。

今日除入住典禮外，還特地結合「台中社宅共好生活節」，舉辦宅市集，邀請太平育賢、豐原安康、大里光正、南屯精科社宅居民擺攤、表演，育賢非營利幼兒園還提供遊具讓小朋友玩樂，串連散布在台中市各區的社會住宅，建立共好永續、充滿溫度的台中社宅大家庭。

今日活動，盧市長、都發局長黃文彬、社會局長彭懷真、市政顧問莊子富、台中市議員李麗華、賴義鍠、陳成添、何敏誠到場，太平區長許貴芳及在地里長、伊甸社會福利基金會董事長成亮、台中市好伴照顧協會理事長黃共仁均出席，市議員沈佑蓮、張玉嬿、蔡耀頡也派代表參與。

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