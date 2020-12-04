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王浩宇酸柯文哲：報告阿伯，桃園社宅「有冷氣、大房18700元」

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▲▼王浩宇向柯文哲推薦桃園社宅。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲王浩宇向柯文哲推薦桃園社宅。（圖／翻攝王浩宇臉書，下同）

記者蔡文鈴／台北報導

台北市明倫社宅日前開放招租，不過3房型月租高達4萬500元，還被北市議員陳怡君爆料沒裝冷氣，引發外界熱烈討論。對此，桃園市議員王浩宇透過臉書向台北市長柯文哲報告桃園社宅的設備跟價格，還放上多張精美圖片。

王浩宇說「報告阿伯，這是桃園的社會住宅」，有冷氣 （含保固）、有免費家具（含保固）、免治馬桶，年輕家庭只要一個皮箱即可入住。

王浩宇表示，我們不會去標籤化居民的組成，讓大家誤解只有窮人住在這裡，而是提供更便宜的租金、更好的生活環境，讓更多年輕家庭能在桃園工作生活。

王浩宇指出，剛完工的八德一號社會住宅，不但有跟一般建案同樣的交誼空間、健身房、韻律教室、親子活動空間、屋頂花園等公設，還提供台北沒有的免費的冷氣、家具，減輕年輕家庭入住時的負擔。

另外，未來的中壢一號等更大型的社會住宅，除了更完整的健身房、公設之外，甚至會規劃長輩共餐的社區關懷據點，托嬰中心、親子館、社區圖書館等等公共設施，讓年輕爸媽育兒敬老更輕鬆。

價格的部分，王浩宇說，最小的房型月租金只要4600元起，大房型50坪含管理費只要18700元，大約是周邊新成屋70％左右， 拜託大家有空幫桃園宣傳一下。

▲▼王浩宇向柯文哲推薦桃園社宅。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲▼王浩宇向柯文哲推薦桃園社宅。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲▼王浩宇向柯文哲推薦桃園社宅。（圖／翻攝王浩宇臉書）

台北市明倫社宅三房型格局為3房1廳2衛浴、44坪，房內皆提供以下家具設備，臥室有固定式衣，廚房含流理台、抽油煙機、瓦斯爐或電陶爐等，其他包括衛浴設備、鞋櫃、窗簾、曬衣架、熱水器、燈具。

租金部分，大多落在9千到2萬元上下；其中，三房型最貴要價4萬500元，儘管社宅招租網顯示，家庭所得40至50%分位點、年收入140萬到158萬元、平均月薪13萬才需負擔如此高的租金，但仍引發討論。對此，台北市長柯文哲表示會再檢討。

▼明倫社宅。（圖／記者陳建宇攝，下同）

▲▼明倫社宅,租金,高雄,3房,權威物業,大家房屋。（圖／記者陳建宇攝）

▲▼明倫社宅,租金,高雄,3房,權威物業,大家房屋。（圖／記者陳建宇攝）

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