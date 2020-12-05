社宅沒冷氣挨批　柯文哲拋解方：研議全面租用、自選安裝按度計費

▲社宅不冷氣挨批，柯文哲表示將研議出租、開口合約、按度計費等方式。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市明倫社宅日前開放投籤，但最高4萬500元的租金讓外界咋舌，且還不包含冷氣等家具。面對外界連日批評，台北市長柯文哲5日表示，現在是把租金補貼切開來處理，「你要繳給都發局的就是這錢，可是同時你也可以去申請社會局的租金補貼，所以並不是說一定收這麼多錢」。

對比外縣市社宅有包含家具，柯文哲說，最近才在討論，坦白講，社會住宅是一邊在興建過程中發現新的問題，有新的問題再把它解決，「所以冷氣是要用租的？還是開口合約給他們自己去訂？還是我全部裝好，使用的時候1度電收5元，用越多繳越多？有各種商業模式，還在跟大廠研究」。

至於是否會覺得把台北的社宅跟桃園的比，有點不公平？柯文哲坦言，台北房價還是比較高，這是一個大問題，有時候要跟外縣市比，立足點本來就不一樣。

媒體追問，曾說聯開宅32000元非常貴，不如繳房貸，如今卻蓋出開價4萬的社宅？柯文哲強調，不要看房價比以前高，現在是把租金補貼切開來處理，所以你去住社會住宅，你要繳給都發局的就是這錢，可是同時你也可以去申請社會局的租金補貼，所以並不是說一定收這麼多錢，因為租金補貼還是要扣回去。

但租金補貼有門檻，原本預設的租金若過高，超過門檻之後仍要繳比較高額的租金？柯文哲表示，「當然一定比租金低，如果補貼比租金高，那住不要錢的？」

另外，同台的台南市長黃偉哲也被問到社宅議題。黃說，台南的社宅從他剛上任的2018年後開始規劃，預計在2022年的時候會有將近500到1000戶。至於房租會不會到4萬多？黃表示，台南的房價不能比，「你現在住的房租跟台南房租就不一樣」；黃認為，若負擔得起的話，當然是尊重市場機制與市府規劃，且冷氣、家具等幫人家準備好，人家搞不好覺得不合用。

▼明倫社宅補貼額度及實付租金概算表。（圖／台北市都市發展局提供，點圖可放大）