苗栗2歲男童溜出門走到大甲　警PO網「誰家的寶貝」找到家長

▲男童從苗栗走到大甲，其父母接獲通知後到派出所接人。（圖／擷取自臉書社團《我愛大甲 2》）

記者白珈陽／台中報導

1名家住苗栗縣的2歲吳姓男童，6日上午被發現出現在5、6公里外的台中市大甲區日南街道上，有民眾當時看到他獨自一人，擔心有危險便把他帶到大甲警分局日南派出所，經所長邱量虔PO網協尋，苗栗警方看見貼文後也剛好接獲男童父母報案，原來男童是趁其不注意時偷跑出門，聽聞男童出現在大甲，父母都很驚訝，幸好兒子平安無事。

大甲警分局表示，6日上午1名熱心民眾看見男童在大甲日南街道上奔跑，疑獨自一人，擔心他有危險遂將他帶至派出所，請警方幫忙通知家人。

男童到了派出所後，日南所長邱量虔拿出餅乾請男童吃、安撫情緒，也隨即於臉書社團《我愛大甲 2》PO文「誰家的寶貝兒子？在日南派出所！請家長與派出所聯繫！」，並同時將貼文轉貼到苗栗地方臉書。

▲大甲警分局日南派出所長邱量虔於臉書PO文協尋。

苗栗警方看見貼文後，恰巧接到男童父母報案，經了解，男童父母上大夜班，今早8時才剛下班回到家，男童趁父母不注意時偷跑出家門，一路沿著苗栗山腳區走，跑到了5、6公里外的大甲日南，幸未發生意外。

從PO文到找到男童家屬約1小時，邱量虔說，請網友不要責難這對父母，上大夜班很辛苦，孩子一溜煙地不見相當緊張，感謝民眾熱心協助，民眾也大讚，警察真是人民保母。

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