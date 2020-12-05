「大人全逃」目睹8歲女燒成焦屍！鐵工爸拿棉被衝火場　跪地痛哭

記者趙蔡州／綜合報導

台南白河中正路5日上午發生火燒車事故，一名8歲鄭姓女童來不及逃下車受困火場，女童爸爸見狀衝上前拿棉被試圖滅火救人，由於火勢實在太猛烈無法撲滅，最終只能看著女兒慘死，崩潰地跪在路邊痛哭。女童就讀的學校師長接獲噩耗相當錯愕，女童的班導更是哭紅了眼眶。

高雄彌陀舊港三千宮舉行廟會遶境活動，進香隊伍5日上午行經台南白河湄洲宮，不料押隊的「炮車」在經過中正路時卻突然起火燃燒，車上包含41歲鄭女父親共6位大人全部跳車逃生，鄭女則逃生不及受困在炮車後斗，強烈的火勢隨即讓整輛全面陷入火海。

鄭女的父親後來拿著棉被衝回現場要滅火，不過因為火勢實在太猛烈最後撲滅，旁人見狀只能先將他拉開並等待消防隊到場。警消指出，他們獲報趕到現場時，火勢已經非常猛烈，鄭爸爸則是無助地跪在地上，哭喊著「我的女兒還在車上」，請求他們趕快救人，不幸的是火焰撲滅後，鄭小妹已經燒成焦屍死亡。

▲台南廟會一輛炮車突然起火燃燒，造成一名女童燒成焦屍身亡。（圖／翻攝臉書「我是東山人」）

鄭爸爸是單親家庭，平日在工廠當鐵工賺錢，早年與妻子離婚後，就與女兒相依為命，眼見愛女不幸殞命，情緒潰堤、眼神呆滯地坐在警局不發一語，畫面讓人看了相當不捨。

女童就讀的學校師長接獲噩耗、相當錯愕，女童的班導更是哭紅眼眶。方姓校長表示，鄭女在學校人緣相當不錯，這次發生不幸，讓他們相當悲痛，後續會啟動關懷慰問機制，對班級進行輔導、替鄭家爭取急難救助資源。

▲8歲女童坐在後斗來不及逃生。（圖／記者吳奕靖攝）

警方調查，鄭女原先跟著爸爸乘坐遊覽車到白河，但疑似路程遙遠無法負荷，才由爸爸帶著改搭炮車，當時車上除了正、副駕駛位於貨車前方外，後斗還有4位大人分站4個角落，鄭女站在內側中間位置，鄭爸爸則站在左後角，另外3名大人皆為鄭爸爸好友。

台南市警白河分局副分局長李忠憲指出，火場位處市集，兩側都是攤家，火警發生時該車並沒有燃放鞭炮，現場也沒有炮屑，確認車子案發時沒有放鞭炮，但車上確實有環保鞭炮機及一般煙火（沖天炮、連珠炮），起火原因不明，有待消防局進一步調查釐清。

▼後斗位置圖。（圖／記者林生凱製圖）



