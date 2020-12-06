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2男10女約爬山！1女累癱「抽筋唉唉叫」受困　5消防員輪流背下山

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▲▼爬山馬倫山步道受困。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲2男10女網約爬馬崙山，2女累癱「腳抽筋受困」。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者趙蔡州、李忠憲／台中報導

台中市消防局5日下午接獲民眾報案，指稱有12人（2男10女）相約爬馬倫山步道，眾人12時許到達山頂後開始陸續下山，不料走在最後的孫姓女子卻傳出腳受傷消息，由於其餘伙伴均已經下山返家，僅剩另1名王姓團員在現場陪伴，他們立刻組織隊伍上山救援，並於晚間7時12分成功找到2人。

報案人陳姓女子表示，他們12人透過網路約爬馬倫山步道，5日上午6時許在八壯士登山口集合後上山，並於12時許全部團員抵達山頂，接著她與其他團員開始陸續下山，並在回到登山口後各自離去，最後只剩2名王女、孫女走在最後，直到孫女因為腳受傷在Line群求救，她才趕緊打電話報案。

▲▼爬山馬倫山步道受困。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲12人相約爬山，2女腳受傷晚間受困山區。（圖／記者李忠憲翻攝）

消防局表示，由於民眾是透過網路相約成行，僅有加入LINE好友、不清楚彼此真實姓名及電話，他們遂一邊組織5人進山搜索、一邊透過報案人取得王女、孫女的電話，並於5日晚間6時32分成功聯繫上2人，透過GPS定位輔助系統取得2人的座標位置。

救難隊陳姓小隊長表示，他們透過電話聯繫得知，孫女2人飲用水、保暖衣物均足夠，加上有路過的山友幫忙提供物資，致使2人安全無虞。救難隊5日晚間19時許順利與2女會合，發現孫女為左小腿抽筋、非扭傷，由於對方已經體力不支，他們遂以人力背負下山。

眾人5日晚間7時54分抵達至登山口，孫女表達不願送醫後自行離去，所幸本起事件沒有發生人員傷亡。

 
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