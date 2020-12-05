騎士遇「內輪差＋視覺死角」　驚悚3秒！命差點被油罐車收走

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗後龍台1線、台6線公路路口，3日午間發生一起機車與油罐車事故，一名男子騎機車停在油罐車駕駛視線死角內，在油罐車轉彎時被輾過，還好油罐車駕駛及時煞車，男子僅受輕傷，幸運逃過一劫，這驚悚的一刻也被路口監視器拍下。

▲徐男騎著機車直行，遇到右轉的油罐車差點一命嗚呼。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



警方調查，徐姓男子3日午間騎機車與油罐車一起在台1線路口處停等紅燈，當時徐男停在油罐車右側視覺死角內，當號誌燈由紅轉綠，停駛的車輛恢復行進，徐男騎著機車在外車道準備直行，而停在左側的油罐車則進行右轉，就這短短的幾秒間，因內輪差與視線死角，徐男差點被捲進油罐車輪下，還好37歲的油罐車洪姓駕駛機警煞停，徐男才撿回一命。

徐男受輕傷，經消防人員送往醫，雙方都沒有酒駕情形，肇事原因及責任將進一步釐清。

▲▼短短3秒，騎士已被卡在油罐車輪下了。







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