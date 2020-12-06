藍營青年團翻「蘇貞昌8年前護食安」貼文：早餐差點吐出來！

▲國民黨青年團抨擊萊豬政策。（圖／翻攝自國民黨青年團臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

蔡政府將開放萊豬進口，國民黨青年團6日表示，萊豬進口倒數26天，全國等蘇揆道歉第三天，且翻出行政院長蘇貞昌2012年在臉書發布的「護食安、護健康」舊文，他們形容「猛然一看，剛入嘴的早餐差點吐了出來」。

國民黨青年團6日在臉書翻出，蘇貞昌在2012年的貼文，蘇揆當年寫下，在所有的國家施政中，政府最必須嚴格把關、絕對不能寬鬆的，就是食品安全，政府禁用萊克多巴胺（瘦肉精），就是自己在行政院長任內規定的。

蘇貞昌強調，政府這次決意開放含瘦肉精的美國牛肉進口，絲毫不顧國民健康，完全違背政府應有的作為。尤其不可思議的是，政府顯然早已決定解禁，因而罔顧多數專家見解，也無視多數民眾反對，一意孤行。

蘇揆稱，國民的健康無可取代，呼籲國會嚴格立法，地方政府制定更嚴格的規範，全體國民一起監督，共同捍衛自己的健康。

對此，國民黨青年團6日在臉書以「持續關注萊豬並追蹤蘇院長的道歉狀況」一文表示，最近網路上流傳著一篇2012年的舊文，猛然一看，剛入嘴的早餐差點吐了出來。

青年團說，借用當時蘇院長的話，「國民的健康無可取代」，國民黨青年團呼籲，行政院、國會嚴格立法，地方政府制定更嚴格的規範，全體國民一起監督，共同捍衛自己的健康，並在文末放上蘇貞昌貼文連結。最後，以圖強調「萊豬進口倒數26天，全國等蘇揆道歉第三天」。

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