2021要來了！這5大事你一定要知道　邊境開放、有效新冠疫苗開打

▲美國輝瑞藥廠（Pfizer）宣布候選疫苗的人體試驗9成有效。（圖／路透）



生活中心／整理報導

2020年對全球各地許多人都是非常不安的一年，新冠肺炎疫情爆發，導致原本生活被迫改變，無法出國旅遊、衝擊各行各業，更有不少人因此沒了工作，這一年將倒數結束，眾人期待的2021年就要到來，《ETtoday新聞雲》整理一定要知道的5大面向，有望回到過去安穩生活。

有效的新冠疫苗開打

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衛福部長陳時中日前在立院備詢時提到，最快明年3到6月國人就能施打疫苗，雖事後改口稱不知道，3至6月能施打只是市場評估，還說是「明年的年中」。但美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech聯手研發的新冠病毒疫苗，在試驗中證實有90%預防效力，根據最新進度，目前輝瑞正加速生產，預計年底前可產出5000萬劑。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前看來，BNT疫苗可能是最早被緊急使用授權通過的疫苗，但目前世界研發的疫苗都還在臨床試驗階段，而且現在候選疫苗種類很多，直到最後試驗前，安全性和有效性才會清楚。目前BNT看起來成功率很高，所以疫苗平台應該會納入，台灣有希望買到這支疫苗，最有希望在第一季就有可能購得，但一切還要看疫苗最後試驗結果是否真的安全有效。

▲莊人祥表示，我國尊重友邦防疫措施相關考量，將持續關注國際疫情變化。（圖／記者蔡玟君攝）



邊境有望開放

各國都還在積極防疫，觀光局持續對旅遊泡泡進行規劃，10月透露初步規劃帛琉將是首波開放名單，雖後來陳時中回應，「旅遊泡泡」在目前來說是相對後面的議題，若要廣泛性旅遊交流，大家可以疫苗發展當成指標，若發展到一定程度，旅遊就會變成熱門的話題，但目前還不是。

莊人祥表示，我國尊重友邦防疫措施相關考量，將持續關注國際疫情變化，並持續與帛琉就安全旅行圈進行協商溝通；我方也將於通盤考量雙方防疫需求的前提下，草擬完整防疫方案，並提供帛方討論，待帛方內部形成共識前，我方仍對本案保持開放態度。另外界傳出建議可與越南、泰國討論旅遊泡泡，莊人祥說，台灣目前僅和帛琉討論，其他國家還需要研議。

▲農委會推台灣豬證明標章強調，看到該圖示就可直接消費。（圖／記者崔至雲攝）



萊豬開放進口

蔡政府宣布明年一月開放萊豬進口，由於此事對台灣食安是一件大事，近來正反意見聲浪仍高漲，即便政府不少部門都再三強調，可以選擇不吃，但很多民眾還是怕吃到萊克多巴胺的美豬，要求標上萊劑，但農委會主委陳吉仲說，全世界沒有一個國家在標萊劑。陳時中認為，以往沒做過直接標萊克多巴胺，這樣「有歧視之嫌」。

消基會董事長黃怡騰氣批，這是在為不做事找藉口，更是障眼法，是政府不重視風險控管偷懶的想法，大家希望清楚標示是政府必須做的事，政府理應勤勉立法告訴國人，國內沒有的要清楚講出來，是基於保護國民健康要展示。若不想把風險清楚告訴國民，不想標示不就是不想讓人民知道？政府不滿足消費者有「知的權益」，就是漠視民意。

農委會推出台灣豬證明標章，12月1日在摩斯漢堡創始店頒出首張標章，陳吉仲說，面對此議題，要回到專業，只要是在安全容許量進口，不管豬或牛絕對安全，農委會還是要鼓勵大家使用國產豬，預計到年底會有1.5萬家業者申請，到時大家只要拿起手機打開Google Maps就可看到標章圖示，民眾看到該標章，就是台灣生產的豬肉，直接可消費。

▲國旅正夯，安心旅遊補助後全台仍有旅遊補助優惠。（圖／記者賴文萱攝）



疫後時代各行業復甦

新冠肺炎全球肆虐，疫情至今仍看不到盡頭，不過，以雄獅為例，董事長王文傑表示，雄獅旅遊認清轉型是唯一的路，已有2至3年的轉型計劃，全面從旅遊集團轉型為生活產業。雄獅發言人游國珍指出，在全球疫情未見平息下，雄獅內部轉型計劃，全力衝刺國旅及民生消費內需市場，除佈局新門市外，旗下遊覽車隊預計今年底將達百輛規模，也會善用實體門市據點的交通接駁服務團客。

財信傳媒董事長謝金河也在臉書分享，受到疫情影響的「慘業」，今年都過得很辛苦，最近疫苗露曙光，很多人都在期待疫情有解之後，最想做什麼？看起來跨境旅遊會最具吸引力。把台灣「慘業地圖」重新整理一下，現在看起來餐飲、飯店業者都逐漸恢復，今年知本老爺，花蓮遠來飯店狀況很好。

▲雄獅旅遊宣佈擴充旗下雄獅通運，並預計增聘50名「雄好駕駛」，薪資最高上看7萬元。（圖／雄獅提供）



大環境變好薪資達水準

基本工資由現行的2萬3800元，明年起調漲至2萬4000元，而時薪則由原本的158元，調漲至160元，預估有超過兩百萬名勞工受惠。yes123求職網發言人楊宗斌認為，不論是外銷或內銷導向廠商，皆受到疫情衝擊，因此資方今年應傾向希望基本工資「凍漲」一年。只是基本工資的精神，就是考量邊際勞工的生活，這些弱勢族群今年的經濟情況，又特別受到疫情影響，不少人甚至需要紓困度日，因此今年基本工資的調整，仍可視為另一種「變相的」經濟紓困方式。

楊宗斌說，其實面對疫情年，像是南韓，澳洲兩國，還是選擇微幅調升基本（最低）工資，但像是日本就維持不變。防疫表現不錯的台灣，經濟成長率有望保持正成長，整體大環境仍存在著微調空間。