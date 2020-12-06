　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2021要來了！這5大事你一定要知道　邊境開放、有效新冠疫苗開打

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼美國輝瑞藥廠（Pfizer）於11月9日宣布候選疫苗的人體試驗9成有效。（圖／路透）

▲美國輝瑞藥廠（Pfizer）宣布候選疫苗的人體試驗9成有效。（圖／路透）

生活中心／整理報導

2020年對全球各地許多人都是非常不安的一年，新冠肺炎疫情爆發，導致原本生活被迫改變，無法出國旅遊、衝擊各行各業，更有不少人因此沒了工作，這一年將倒數結束，眾人期待的2021年就要到來，《ETtoday新聞雲》整理一定要知道的5大面向，有望回到過去安穩生活。

有效的新冠疫苗開打

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛福部長陳時中日前在立院備詢時提到，最快明年3到6月國人就能施打疫苗，雖事後改口稱不知道，3至6月能施打只是市場評估，還說是「明年的年中」。但美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech聯手研發的新冠病毒疫苗，在試驗中證實有90%預防效力，根據最新進度，目前輝瑞正加速生產，預計年底前可產出5000萬劑。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前看來，BNT疫苗可能是最早被緊急使用授權通過的疫苗，但目前世界研發的疫苗都還在臨床試驗階段，而且現在候選疫苗種類很多，直到最後試驗前，安全性和有效性才會清楚。目前BNT看起來成功率很高，所以疫苗平台應該會納入，台灣有希望買到這支疫苗，最有希望在第一季就有可能購得，但一切還要看疫苗最後試驗結果是否真的安全有效。

▲▼帛琉曼妙島無人島。（圖／記者蔡玟君攝）

▲莊人祥表示，我國尊重友邦防疫措施相關考量，將持續關注國際疫情變化。（圖／記者蔡玟君攝）

邊境有望開放

各國都還在積極防疫，觀光局持續對旅遊泡泡進行規劃，10月透露初步規劃帛琉將是首波開放名單，雖後來陳時中回應，「旅遊泡泡」在目前來說是相對後面的議題，若要廣泛性旅遊交流，大家可以疫苗發展當成指標，若發展到一定程度，旅遊就會變成熱門的話題，但目前還不是。

莊人祥表示，我國尊重友邦防疫措施相關考量，將持續關注國際疫情變化，並持續與帛琉就安全旅行圈進行協商溝通；我方也將於通盤考量雙方防疫需求的前提下，草擬完整防疫方案，並提供帛方討論，待帛方內部形成共識前，我方仍對本案保持開放態度。另外界傳出建議可與越南、泰國討論旅遊泡泡，莊人祥說，台灣目前僅和帛琉討論，其他國家還需要研議。

▲▼ 「台灣豬標章」４款式、４防偽！11月起開放申請 。（圖／記者崔至雲攝）

▲農委會推台灣豬證明標章強調，看到該圖示就可直接消費。（圖／記者崔至雲攝）

萊豬開放進口

蔡政府宣布明年一月開放萊豬進口，由於此事對台灣食安是一件大事，近來正反意見聲浪仍高漲，即便政府不少部門都再三強調，可以選擇不吃，但很多民眾還是怕吃到萊克多巴胺的美豬，要求標上萊劑，但農委會主委陳吉仲說，全世界沒有一個國家在標萊劑。陳時中認為，以往沒做過直接標萊克多巴胺，這樣「有歧視之嫌」。

消基會董事長黃怡騰氣批，這是在為不做事找藉口，更是障眼法，是政府不重視風險控管偷懶的想法，大家希望清楚標示是政府必須做的事，政府理應勤勉立法告訴國人，國內沒有的要清楚講出來，是基於保護國民健康要展示。若不想把風險清楚告訴國民，不想標示不就是不想讓人民知道？政府不滿足消費者有「知的權益」，就是漠視民意。

農委會推出台灣豬證明標章，12月1日在摩斯漢堡創始店頒出首張標章，陳吉仲說，面對此議題，要回到專業，只要是在安全容許量進口，不管豬或牛絕對安全，農委會還是要鼓勵大家使用國產豬，預計到年底會有1.5萬家業者申請，到時大家只要拿起手機打開Google Maps就可看到標章圖示，民眾看到該標章，就是台灣生產的豬肉，直接可消費。

▲▼花蓮旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

▲國旅正夯，安心旅遊補助後全台仍有旅遊補助優惠。（圖／記者賴文萱攝）

疫後時代各行業復甦

新冠肺炎全球肆虐，疫情至今仍看不到盡頭，不過，以雄獅為例，董事長王文傑表示，雄獅旅遊認清轉型是唯一的路，已有2至3年的轉型計劃，全面從旅遊集團轉型為生活產業。雄獅發言人游國珍指出，在全球疫情未見平息下，雄獅內部轉型計劃，全力衝刺國旅及民生消費內需市場，除佈局新門市外，旗下遊覽車隊預計今年底將達百輛規模，也會善用實體門市據點的交通接駁服務團客。

財信傳媒董事長謝金河也在臉書分享，受到疫情影響的「慘業」，今年都過得很辛苦，最近疫苗露曙光，很多人都在期待疫情有解之後，最想做什麼？看起來跨境旅遊會最具吸引力。把台灣「慘業地圖」重新整理一下，現在看起來餐飲、飯店業者都逐漸恢復，今年知本老爺，花蓮遠來飯店狀況很好。

▲雄獅旅遊今（15）日宣佈擴充旗下雄獅通運，並預計增聘50名「雄好駕駛」，薪資最高上看7萬元。（圖／雄獅提供）

▲雄獅旅遊宣佈擴充旗下雄獅通運，並預計增聘50名「雄好駕駛」，薪資最高上看7萬元。（圖／雄獅提供）

大環境變好薪資達水準

基本工資由現行的2萬3800元，明年起調漲至2萬4000元，而時薪則由原本的158元，調漲至160元，預估有超過兩百萬名勞工受惠。yes123求職網發言人楊宗斌認為，不論是外銷或內銷導向廠商，皆受到疫情衝擊，因此資方今年應傾向希望基本工資「凍漲」一年。只是基本工資的精神，就是考量邊際勞工的生活，這些弱勢族群今年的經濟情況，又特別受到疫情影響，不少人甚至需要紓困度日，因此今年基本工資的調整，仍可視為另一種「變相的」經濟紓困方式。

楊宗斌說，其實面對疫情年，像是南韓，澳洲兩國，還是選擇微幅調升基本（最低）工資，但像是日本就維持不變。防疫表現不錯的台灣，經濟成長率有望保持正成長，整體大環境仍存在著微調空間。

ET快訊
台中夫妻被貨車撞噴飛水溝亡！駕駛：我可能在想事情
新竹吃喜酒6F搭到7F！電梯一開眼前景象毛炸　他秒衝廟拜拜
蘋果認這款iPhone觸控有問題　一招查能不能免費修
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

收到喜帖誰敢不去？網見「閻王府」嚇到漏尿：第一道就孟婆湯

快訊／又多一處！台鐵福隆到貢寮路線故障　南下、北上列車延誤

快訊／豪雨不斷！又有落石掉到軌道上　台鐵基隆至七堵列車全延誤

養豬基金130億明年起啟動　農委會：維持國產豬肉9成自給率

2021要來了！這5大事你一定要知道　邊境開放、有效新冠疫苗開打

IG超難用？10年用戶曝唯一好處　臉書派：這裡才有兄控鹹酥雞姐

羅志祥大動作洗白！他質疑「當紅時都不說？」　網曝2原因：真慘

台鐵往宜花路線斷「8日搶修無望」　客運今開1972班次疏運

奇美醫長照暨失智症照護國際研討會　台日荷共享智慧長照運用契機經驗

怨1/1生日超爛！元旦寶寶吐「5點辛酸」　苦主：12/30才是最慘

南寮漁港爆坑殺？4道菜賣2340元　海產店闆娘還原現場：氣到快中風

《未來媽媽》郭書瑤「害怕結婚」聽了超有感！　禾浩辰沒共識：妳不夠愛我..她心碎哭慘

辣麼好吃？牛排嗑一半背後火燒厝　台中男「淡定咬幾口」再逃：有點餓

蘋果認了iPhone 11觸控有問題！可免費維修...網：難怪常不聽使喚

27歲兒子砸百萬開餐廳　梁佑南激動大罵：癡人說夢

霸占車位後消失2天稱「圖個方便」　見記者採訪...友人嗆：我新聞前輩

集各界善心！3歲眼癌童赴日治療　機場「開心揮手」嬤：他每天期待

台南白河廟會遶境「貨車遭火噬」　6大人全跑光！留8歲女童成焦屍

父母一時氣話「早知道別生！」　孩子記住傷痛：讓媽感到失望

老婦「人肉擋車」霸占醫院車格！　不滿遭勸離怒飆罵：少年仔很嗆

收到喜帖誰敢不去？網見「閻王府」嚇到漏尿：第一道就孟婆湯

快訊／又多一處！台鐵福隆到貢寮路線故障　南下、北上列車延誤

快訊／豪雨不斷！又有落石掉到軌道上　台鐵基隆至七堵列車全延誤

養豬基金130億明年起啟動　農委會：維持國產豬肉9成自給率

2021要來了！這5大事你一定要知道　邊境開放、有效新冠疫苗開打

IG超難用？10年用戶曝唯一好處　臉書派：這裡才有兄控鹹酥雞姐

羅志祥大動作洗白！他質疑「當紅時都不說？」　網曝2原因：真慘

台鐵往宜花路線斷「8日搶修無望」　客運今開1972班次疏運

奇美醫長照暨失智症照護國際研討會　台日荷共享智慧長照運用契機經驗

怨1/1生日超爛！元旦寶寶吐「5點辛酸」　苦主：12/30才是最慘

收到喜帖誰敢不去？網見「閻王府」嚇到漏尿：第一道就孟婆湯

快訊／台中夫妻雙載...遭貨車撞噴身亡！駕駛懊悔：我可能在想事情

準備好了！新冠疫苗運送將試航　新航7架波音747-400貨機就位

快訊／又多一處！台鐵福隆到貢寮路線故障　南下、北上列車延誤

起身眼前一片黑≠貧血發作！醫曝「低血壓」真相：女生更易受害

連丟22根菸蒂全被拍下！他一看罰單暈了　檢舉達人可獲獎金曝光

逃離都市好去處！老車站旁的浪漫咖啡屋　必點提拉米蘇口感超綿密

從新竹騎到苗栗不是夢！「1.2K跨縣市自行車道」拼2021年9月完工

不敢送美容！ㄎ一ㄤ爸「喝酒壯膽」幫貓剪毛　媽見醉後傑作氣哭

霸氣喵皇送洗修毛　牠乖穿圍兜瞇眼享受：剪帥一點喔～

生活熱門新聞

網抵制「性騷擾巧克力」　桂冠回應

快訊／28歲媽打疫苗過世！　夫悲痛發文：2020是我最痛心的一年

案688恐爆群聚！室友確診1人逃逸

即／找到人了！曾同住確診病例　越南逃逸移工萬華尋獲

新增22名境外移入！指揮中心下午2時記者會

案688同宿越南移工逃逸！陳時中公布足跡

三款紅標米酒分不清　　網推：這瓶最香

28歲媽打疫苗病逝！大伯慟：別當白老鼠

北台低溫探14度　3大降雨熱區曝

28歲媽打疫苗心肌炎喪命　醫曝死亡率近100％

台鐵司機救600人　英雄事蹟驚人

被嗆飄鹹魚味　牛肉麵名店堅持告

小二數學「答案對」卻錯了！　家長抱怨老師死板

入冬新低溫13.3度！北部繼續下整周　北北基宜防豪雨

更多熱門

相關新聞

ICU空床率剩12%　加州開始居家令

ICU空床率剩12%　加州開始居家令

隨著美國的南加州（Southern California）和聖華金谷 (San Joaquin Valley)的加護病房（ICU）的備載量跌至15%以下，這兩個地區將在12月6日當地時間23時59分以後，開始實施居家令，以減低新冠病患住院人數激增的風險。

專案小組穿隔離衣逮逃逸越南女移工 　火速採檢隔離

專案小組穿隔離衣逮逃逸越南女移工 　火速採檢隔離

越南移工尋獲　柯文哲談防疫3戰略

越南移工尋獲　柯文哲談防疫3戰略

孫大千批蘇貞昌幹話王：進萊豬受惠者是美國

孫大千批蘇貞昌幹話王：進萊豬受惠者是美國

即／找到人了！曾同住確診病例　越南逃逸移工萬華尋獲

即／找到人了！曾同住確診病例　越南逃逸移工萬華尋獲

關鍵字：

2020年2021年新冠肺炎全球疫情旅遊業薪資萊豬食安新冠疫苗邊境開放出國

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

羅志祥助理IG私訊流出…爆「主任每周跟網美做」

蔡阿嘎台上唱一半「無預警曝喜訊」！

8歲女童陪爸遶境成焦屍！主委：怎會偷帶小孩來

吳宗憲8副業超狂「年收數十億」！年終豪發42個月

身分證拿出來！趣淘漫旅超狂雙12優惠

助理爆：羅志祥每週和網美做！周揚青7字酸爆

周揚青首登綜藝「真面目現形」！

男子不會用Google Map　竟失去姻緣！

外甥女養10年變小三　人妻崩潰離婚

羅志祥助理私訊疑流出　硬起來提告...三聯單曝光.

他2小時抽22根菸…事後收到22張罰單！檢舉人爽賺4萬6

首次見面就上床！女友身分曝光他崩潰

羅志祥助理144字慌張發聲了！

寶寶出生「已27歲」！只比媽小1歲半

李沛旭當「私人教練」近況曝光

更多

最夯影音

更多
南寮漁港爆坑殺？4道菜賣2340元　海產店闆娘還原現場：氣到快中風

南寮漁港爆坑殺？4道菜賣2340元　海產店闆娘還原現場：氣到快中風
《未來媽媽》郭書瑤「害怕結婚」聽了超有感！　禾浩辰沒共識：妳不夠愛我..她心碎哭慘

《未來媽媽》郭書瑤「害怕結婚」聽了超有感！　禾浩辰沒共識：妳不夠愛我..她心碎哭慘

辣麼好吃？牛排嗑一半背後火燒厝　台中男「淡定咬幾口」再逃：有點餓

辣麼好吃？牛排嗑一半背後火燒厝　台中男「淡定咬幾口」再逃：有點餓

蘋果認了iPhone 11觸控有問題！可免費維修...網：難怪常不聽使喚

蘋果認了iPhone 11觸控有問題！可免費維修...網：難怪常不聽使喚

27歲兒子砸百萬開餐廳　梁佑南激動大罵：癡人說夢

27歲兒子砸百萬開餐廳　梁佑南激動大罵：癡人說夢

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面