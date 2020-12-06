補助養豬業百億　蘇貞昌：我們準備拓展國外市場

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／綜合報導

行政院長蘇貞昌6日上午在嘉義縣長翁章梁，以及立委陳明文、蔡易餘和吳玉琴等人的陪同下，到嘉義縣肉品市場，出席「嘉義現代化屠宰場啟動政府力挺養豬產業升級」活動。對於是否會請業者支持萊豬，蘇貞昌表示，大家都知道台灣豬肉品質最好，「我們要準備豬肉大大拓展國外的豬肉市場」。

蘇貞昌指出，大家都知道台灣的豬肉品質最好，台灣豬肉因為24年來口蹄疫拔針成功了，「我們要準備豬肉大大拓展國外的豬肉市場、大賺錢，以前我們光這個地方外銷日本就達到600億，這是非常大的產值」。

蘇貞昌提到，農委會有一個計畫，藉這次要把全國養豬產業做好，包括像豬隻屠宰、未來的運送等等，整個作業、設備以及冷鏈都要升級，這樣肉質、豬隻好，以及屠宰作業好，各方面都升級後，這些豬肉到了市場上，國人同胞要吃的豬肉也會更好，品質保持和衛生都更好，對國人的健康也會更好。

蘇貞昌提及，台灣有能力外銷，拓展國外的市場，為國人賺取外匯，讓養豬的豬農更有收入，這是為了國人一起好，今天看到所有的業者都來，可以看到政府下定決心；同時，藉由這次百億基金補助各地的養豬業者、各地的屠宰、運送種種方面，大家同步升級，台灣的養豬業和肉品業會更好。