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養豬基金130億明年起啟動　農委會：維持國產豬肉9成自給率

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▲▼豬。（圖／資料照）

▲農委會表示，養豬基金整體經費達130億，將自110年起展開各項工作。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲和行政院長蘇貞昌今（6日）到嘉義縣視察現代化肉品市場改建預定地，宣布將推動肉品市場改建，加速冷鏈現代化升級，提升肉品品質外，還要維持國產豬肉9成自給率。

萊豬開放進口，農委會祭出百億養豬基金，對外宣示要加速產業轉型全面升級。農委會說明，已研提為期四年（110-113年）之「因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫」，整體經費達130億。將自110年起展開各項工作，包括保障豬農收益穩定產銷、豬隻死亡強制納保增加保費補助、策略性擴大出口拓銷臺灣豬、推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級、輔導養豬場現代化轉型升級、提升進口肉品萊劑查檢量能與產地標示查核、鼓勵業者標示並使用國產畜產品、多元整合行銷養豬產業等8大項目。

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農委會指出，為加速推動肉品現代化，已請中央畜產會著手規劃，攜手嘉義縣肉品市場進行改建，運用國際先進自動化的屠宰分切加工設施，建構每日屠宰量能3千頭之新式屠宰場，並導入HACCP驗證及屠體評級制度，與國際接軌，以發揮國內供需調節及外銷示範點等效益，該場亦將扮演豬肉出口國家隊重要角色，其所需經費將由養豬全面轉型升級中程計畫項下支應。

▲▼農委會宣布現代化屠宰場啟動，養豬產業升級。（圖／翻攝農委會臉書）

▲農委會宣布現代化屠宰場啟動、養豬產業升級。（圖／翻攝農委會臉書）

另外，農委會表示，為建構國內農、漁、畜產冷鏈物流基礎設施與營運能力，也提了「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」中程計畫，其中就畜產部分編列16億，持續推動以現代化肉品市場為中心之產地肉品冷鏈示範，可增加15%凍存量能，以及升級肉品市場之屠體處理、預冷、交易及冷藏運銷設施，完善國產豬肉之整體溫控供應鏈。

農委會最後重申，養豬產業一直是台灣農業單項產值最高的產業，時值台灣養豬產業脫胎換骨之際，政府將與豬農並肩站在一起，共同面對國際動物新興疫情及全球氣候變遷之飼育經營風險，以及區域經濟整合帶動高規格貿易自由化開放衝擊之挑戰，並積極導入科技創新元素及結合產官學研多元領域量能，運用防禦性固本策略做好市場區隔，透過攻擊性加值策略積極開拓市場，有效發揮提高育成率、降低生產成本、改善經營環境、強化外銷佈局及完善產業鏈加值等實質效益。

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