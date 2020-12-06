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彰化市今晚「送肉粽法會」路線曝！2周內第2場　民代：生人迴避

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▲民俗專家說農曆7月不可以送肉粽。（示意圖／記者陳以昇攝）

▲示意圖，送肉粽一般建議生人迴避。（示意圖／記者陳以昇攝）

記者張靖榕／綜合報導

台灣特有民俗送煞法會「送肉粽」近來更廣為人知，網友在彰化臉書社群「彰化人大小事」粉絲團引述市民代表屈炳秋提供的消息，表示星期日（6日）晚間11時將會有一場送肉粽法會，路線自彰馬路經彰鹿路送到鹿港海邊，屆時請沿途民眾迴避，「以防沖煞」。據了解，此次是彰化市半個月內第二場相關法會。

一名女性網友在「彰化人大小事」張貼應為屈炳秋代表提供的消息，「12月6日晚上11點，彰馬路東芳國小附近送煞法會，往彰鹿路方向。彰馬路往彰鹿路向鹿港海邊。」文中提到的送煞法會即為近來討論度很高的「送肉粽」法會，網友提醒「…住進的再避開一下了。」

▲▼彰化市今晚「送肉粽法會」路線曝！2周內第2場　民代：生人迴避。（圖／翻攝臉書「彰化人大小事」）

▲送肉粽路線。（圖／翻攝臉書「彰化人大小事」）

「送肉粽」是為上吊死亡的亡者舉辦的去煞儀式，程序先由法師作法，再將亡者用來上吊的梁木、樹枝等支撐物取下，一路送往海邊火化送行，這類法會盛行於彰化沿海地區，但近來受到關注，彰化以外部分地區也開始出現相同法會。

據《聯合報》報導，亡者為上月26日因故在自家尋短的60多歲男性，其家屬為安撫亡靈及附近鄰里住家人心，便特地舉辦這場粽肉粽法會。屈炳秋指出，屆時送肉粽從死者住家出發，燃放鞭炮，建議民眾不要好奇開窗張望，車隊會快速馳往沿海，沿途民眾非必要也請不要逗留。據指出，彰化市上一次舉辦送肉粽儀式，是兩周前在大埔地區進行的。

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