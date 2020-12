32歲少婦帶14歲小鮮肉回房壞壞　陪審團因一句話判無罪

▲文森常PO自拍性感照。(合成圖/翻攝自推特Teah Vincent)

記者楊庭蒝/綜合報導

英國一名現年32歲的少婦文森(Teah Vincent),在2018年與一名14歲的的青少年發生性關係,事後少年母親知情後上門質問並上法院控告。文森指出,「因為少年外貌較為早熟,且當時宣稱自己已經16歲,才會與他發生關係」。最終陪審團採信文森的說法,判她無罪。

綜合外媒報導,文森是午列斯敦(Woolaston)的居民。2018年秋天一日下午5點多,她在公園看見兩名青少年盤球奔跑的美姿,便上前搭訕並邀情回家休息,不料事情閒聊不久,便將其中一位14歲的青少年帶回房間發生關係。

UK mom reportedly had sex with boy, 14, after luring him, a pal to her home https://t.co/jF6FvKdNi1 pic.twitter.com/wZyzfkhNJ9