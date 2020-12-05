還未獲准就開挖！擋土牆倒塌活埋2人　家屬共獲賠1550萬　

▲彰化花壇工地擋土牆倒塌2名工人被活埋。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

花壇鄉彰員路1處工地去年12月底開挖地基時發生擋土牆倒塌，吳姓及李姓2名施工人員慘被擋土牆活埋死亡，事後工程公司、建設公司與被害人家屬調解分別賠償750萬及800萬元，彰化地院依過失致死罪將莊姓負責人、陳姓經理各處有期徒刑6月，均緩刑2年。建設公司犯職業安全衛生法，科罰10萬元。

事發當時為2018年12月27日，花壇鄉公所在12月初才核發建造執照，雖已經申報要開工，但鄉公所當時還未核准動工，工地就為了興建4棟3層樓高的民宅，一大早便開挖地基興建擋土牆。

▲花壇工地擋土牆倒塌2名工人被活埋，消防人員緊急救護。

當時目擊的工人驚惶表示，事情發生得太快，長約20公尺、1公尺寬的牆就在眼前「轟」的倒了下來，看見兩人被壓到底下，根本來不及閃避，只露出一條腿，只能趕緊打電話報案，縣府隨即要求鄉公所先勒令停工。

依據起訴書內容指出，工程行莊姓業者受建設公司陳姓負責人雇用，2019年12月27日施作圍籬工程，僱用李、吳2人前往工地施工，陳姓負責人當天要去就醫，派擔任銷售經理的兒子前往指派工作內容，上午8時施作擋土牆工程，指示施男駕駛挖土機開挖距離地面深度達1.4的土溝、再讓李、吳至土溝內進行擋土牆施作工程，因地基鬆軟突然倒塌，埋壓李、吳2人，致李受有窒息併胸部挫鈍傷、血胸等傷害，吳受有窒息併胸腹部挫鈍傷、血胸等傷害，經送醫治療後，分別因呼吸性休克、出血併呼吸性休克死亡；建設公司陳姓負責人今年4月死亡，不起訴處分。

法官審酌莊和建設公司身為雇主，依營造安全衛生設施標準第13條、第67條等規定，有設置防止發生倒塌、崩塌之設施，及採取有效預防設施之義務，陳子身為銷售經理亦有相同之注意義務，竟疏未注意，致發生本件職業災害，造成李、吳死亡，使被害人家屬承受喪失親人苦痛，惟被告等犯後已與被害人家屬成立調解，獲得被害人家屬的原諒，犯後態度尚佳，莊賠償被害人李、吳家屬400 萬元、415 萬元，被告陳子、建設公司連帶賠償李、吳家屬350 萬元、385 萬元，且均已履行完畢，建設公司犯職業安全衛生法第40條第2項，科處10萬元罰金，被告莊、陳２人量處如上其刑。

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