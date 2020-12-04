騎共享機車自撞慘摔…女騎士遭輾爆頭亡！大貨車運將「處分出爐」

▲盧女自撞分隔島後噴飛對向車道，遭大貨車輾過頭部慘死。（圖／記者游宗樺攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

台北市大安區10月21日清晨5時許發生一起死亡車禍，23歲的盧女當時騎著共享機車「WeMo」行經和平東路一段，但卻因不明原因自撞分隔島路樹倒地，整個人當場噴飛倒臥對向車道，而這時廖男駕駛大貨車經過，反應不及當場將盧女輾斃。事後檢警勘驗監視器畫面，認為事故發生當下廖男根本沒有時間反應，應無過失，因此今偵結予以不起訴處分。

警方調查，盧女當時騎著共享機車沿著和平東路一段往西行駛，在經過一輛公車左側時，不知何故突向右偏移靠近公車，隨後盧女緊急調轉龍頭修正往左，卻不慎與身旁分隔島路樹擦撞，盧女當場彈飛越過分隔島、躺臥對向車道；這時廖男正好駕駛大貨車經過，閃避不及直接撞輾，導致盧女頭部受創變形，當即失去生命跡象，明顯死亡。

警方獲報到場拉起封鎖線採證，肇事的廖男供稱，當時見到前方車道躺了一名女子，來不及反應就直接撞上，根本不知道她是怎麼飛到車道上的。事後廖男遭警方送辦，但檢警勘驗監視器畫面後，發現盧女噴飛到對向車道時，與廖男所駕駛之大貨車距離相當接近，根本沒有時間反應；且盧女會噴飛係因自撞所致，廖男應無過失，今偵結予以不起訴處分。

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▼盧女騎乘共享機車時突因不明原因擦撞分隔島路樹。（圖／記者游宗樺攝）