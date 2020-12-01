汐止小巴左轉...撞倒老翁往前拖行致死！司機遭判刑1年

記者黃宥寧／新北報導

新北市汐止區新台五路、連興路口3月份中午左右發生一起死亡車禍，一輛營業小巴士未注意車前狀況直接撞倒行走在斑馬線上陳姓男子（79歲）。陳男遭撞倒後頭部身體多處創傷，甚至一度受困車底盤，緊急送醫。經急救1小時仍因傷勢過重搶救無效，肇事小巴士郭姓司機依過失致人於死罪，處有期徒刑1年。

根據判決指出，郭姓司機於3月21日中午，駕駛一輛營業遊覽大客車從汐止區連興路打算往新台五路方向行駛，當時正要左轉新台五路往基隆方向，因未注意車前狀況導致撞到正在過馬路的陳姓男子，導致陳男往前撲倒在地、身體並遭尚未煞停的車頭及輪胎往前拖行數秒，造成胸部多發閉鎖性骨折變形合併皮下氣腫多重性外傷，經送醫急救後仍不治死亡。

▼汐止新台五路21中午發生一起小客貨車撞倒過馬路行人的死亡車禍 。（圖／記者張君豪翻攝）

郭姓司機案後坦承不諱，但被害陳姓男子兒女表示，「司機撞擊父親後雖有下車察看後，卻有再次上車並往後倒車行為，表示郭姓司機倒車時可能再次輾壓爸爸。」經法院勘查事發現場路口監視器錄影畫面，可見郭姓司機確實有移動車子，但證人審理時證述表示，「身上平行瘀斑的傷痕是否為輪胎輾壓，但就我的經驗，看起來似乎是輪胎，被害人身上最嚴重的傷勢是胸部，胸部上的瘀斑是跟鈍性的擠壓或碰撞有關。」

法官認為沒有直接證據能證實郭姓司機有倒車想輾壓，僅能認定他倒車行為是想移動車輛、破壞現場，難認有再次輾壓遭撞的陳姓男子。且審酌郭姓司機以駕駛大客車為業，本應小心謹慎駕駛車輛，維護自身及他人生命身體安全，但因過失導致車禍事故發生，導致被害人傷重不治，失去寶貴生命；郭男事後坦承犯行，雖然尚未與家屬達成和解，但他過去無前科，現在從臨時工，量處有期徒刑1年。



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