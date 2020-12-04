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1歲女童摔24m深河床亡！飯店欄杆間隙過大害命　賠200萬獲緩起訴

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▲▼ 谷關觀景台欄杆縫隙太大！1歲女童「摔8樓高河床」　搶救2hr身亡。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲ 溫泉飯店竊佔國有土地並在頂樓蓋露台，因欄杆間隙過大導致女童摔死。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

彰化謝姓女子去年帶1歲女兒到和平區谷關明治溫泉飯店附近遊玩，女童從飯店頂樓欄杆間隙摔落24公尺深的河床，送醫不治。台中地檢署偵結，認為飯店林姓負責人與鄭姓經理涉嫌竊佔國有土地闢路、設露台並加裝欄杆，且欄杆間隙過大，防護措施不足，涉犯過失致死罪，考量2人坦認犯行，已賠200萬達成和解，分別給予1年緩起訴；林男涉犯竊佔罪，則另行起訴。

緩起訴書指出，63歲林姓男子是谷關明治溫泉飯店的負責人，9年前涉嫌竊佔國有土地，闢路、開車道，更設置露台，供民眾觀看美景。其露台架設欄杆高108公分，欄杆間隙有16公分，露台則位於停車場、涼亭與溫泉區之間。

2019年2月8日下午，彰化謝姓女子帶1歲多的女兒跟親人到谷關遊玩，女童表哥、表姊帶著他到欄杆旁玩看風景，豈知女童嘗試坐在欄杆旁時，卻從間隙摔落河床，送醫不治。謝母傷心欲絕，怒告林、鄭2人。

檢方表示，林男與76歲鄭姓經理明知住宿旅客會帶幼童到此，欄杆現場卻只有設一個告示牌寫著「禁止攀爬」，除了無法防止沒有辨識能力或不識字幼童靠近，周邊也沒有任何安全防護網等措施。

林、鄭2人開庭時均坦承犯行，檢方考量2人危害非鉅，犯罪情節尚屬輕微，且積極與謝母以200萬元和解，給予1年緩起訴，不得再議。

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