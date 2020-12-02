新北翁「走斑馬線闖紅燈」遭撞飛亡　駕駛辯：沒看到…過失致死送辦

▲林口一名老翁闖紅燈走斑馬線遭轎車撞飛後搶救不治。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市林口區2日清晨6時許發生一起死亡車禍，一名男子駕駛轎車行經文化三路時，撞上一名違規穿越馬路的85歲老翁，老翁慘遭撞飛後倒臥血泊當中，警消獲報到場時，老翁已經失去生命跡象，緊急送往林口長庚醫院急救後仍宣告不治，肇事駕駛被警方帶回派出所偵辦。

警方調查，85歲的楊姓老翁當時疑似晨運完準備返家，在林口文化三路撐著傘跨越馬路時，未依號誌指示就走斑馬線穿越；而駕駛小客車的駕駛李姓男子（31歲）當時綠燈直行，但疑似因為下雨視線不佳，等到發現楊翁時踩剎車時已經來不及，下秒就將老翁撞飛，而老翁頭部將擋風玻璃撞凹後彈飛倒地。

救護人員獲報趕抵時，見楊翁倒地已經沒有呼吸心跳，研判頭部受到重創，緊急將他送往林口長庚醫院搶救，急救1小時後仍宣告不治；由於老翁身上沒有證件，員警在老翁口袋中發現一張老人悠遊卡，這才確認死者身分，檢警將進一步相驗釐清死因。而肇事的李姓男子表示當時正準備要上班，因為沒看到老翁才會釀禍，訊後將依照過失致死罪嫌移送偵辦。

▼轎車踩剎車時已經來不及。（圖／記者陳豐德翻攝）







▼老翁被轎車鏟起後將擋風玻璃撞凹彈飛。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼肇事的白色轎車。（圖／記者陳豐德翻攝）



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