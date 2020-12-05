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又是酒駕肇事！　海巡聞聲救人送醫並攔下肇事人送辦

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▲南部分署第11岸巡隊白砂崙安檢所值班人員，協助與酒駕機車騎士發生車禍受傷民眾送醫，並攔下肇事後欲離開的肇事人交警法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南部分署第11岸巡隊白砂崙安檢所值班人員，協助與酒駕機車騎士發生車禍受傷民眾送醫，並攔下肇事後欲離開的肇事人交警法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部分署第11岸巡隊白砂崙安檢所值班人員，12月4日晚上8時許，聽聞民眾連續呼喊救聲，立刻前往查看，於高雄市二仁溪南岸堤防處發現1名男子遭壓於機車車輪下受傷，1名疑似酒駕肇事民眾正發動機車欲離開現場，經安檢所人員攔阻，並通知消防隊與派出所派員協處，傷者即時送醫幸無大礙，肇事者依法送辦。

▲南部分署第11岸巡隊白砂崙安檢所值班人員，協助與酒駕機車騎士發生車禍受傷民眾送醫，並攔下肇事後欲離開的肇事人交警法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第11岸巡隊白砂崙安檢所人員，初步檢視該受傷民眾頭部左側有外傷流血情形，生命跡象正常，經通知高雄市消防局茄萣分隊救護車抵達現場協處及包紮，並送往台南市立醫院救治。

▲南部分署第11岸巡隊白砂崙安檢所值班人員，協助與酒駕機車騎士發生車禍受傷民眾送醫，並攔下肇事後欲離開的肇事人交警法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另高雄市警湖內分局砂崙派出所及交通警察大隊湖內分隊陸續抵達現場，對該名疑似肇事民眾實施酒測，酒測值為0.08毫克，即將該名疑似肇事民眾帶回，全案後續由高雄市湖內分局砂崙派出所依公共危險等罪嫌偵辦。

▲南部分署第11岸巡隊白砂崙安檢所值班人員，協助與酒駕機車騎士發生車禍受傷民眾送醫，並攔下肇事後欲離開的肇事人交警法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南部分署第11岸巡隊表示，目前正值補冬時節、國定連假等民俗節慶，民眾過節歡聚常飲酒助興，酒後駕駛動力交通工具已為國民零容忍，請民眾切勿心存僥倖，並呼籲應有「喝酒不開車，開車不喝酒」之觀念，另民眾於岸際發生緊急危難事故，皆可撥打海巡署「118」報案專線，該隊將提供各項服務及救助，確保民眾生命安全。

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