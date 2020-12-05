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巴拿馬貨輪東石外海撞台漁船竟肇逃　海巡馬力全開成功攔阻緝凶

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記者林悅／台南報導

高雄興達港籍漁船「勝榮財36號」2日清晨5點許，在台南安平外海遭到巴拿馬籍貨輪「恆利HERO INE LUCK」擦撞，導致漁船破損，但貨輪並未停船處理，反而北上肇逃。台南海巡獲報後遂聯手布袋海巡隊共同查處，在東石外海成功攔下該貨輪，船東最後委託代理公司處理後續民事賠償事宜，全案送航港局釐清肇事責任。

▲▼巴拿馬貨輪擦撞我漁船涉肇逃。（圖／記者林悅翻攝）

▲巴拿馬籍貨輪2日凌晨擦撞我國漁船後肇事逃逸，最後在東石外海遭海巡攔截。（圖／記者林悅翻攝）

台南海巡隊2日凌晨5時18分接獲第六巡防區轉移報案，高雄興達港籍漁船「勝榮財36號」漁船於安平外海11海浬處遭1艘不知名貨船擦撞，請求協助。台南海巡隊遂立即派遣線上巡防艇前往現場處置，在5時53分許與漁船會合，發現該漁船左舷處破損，當下因考量東北季風過境影響，海象非常惡劣，為避免進水，由35噸巡防艇戒護返回興達港。

▲▼巴拿馬貨輪擦撞我漁船涉肇逃。（圖／記者林悅翻攝）

▲高雄興達港籍漁船「勝榮財36號」2日清晨5點許遭到巴拿馬籍貨輪擦撞，導致漁船破損。（圖／記者林悅翻攝）

台南海巡隊獲報同時，第六巡防區也透過岸際雷達鎖定肇事的可疑船隻，經跨區支援，由布袋海巡防艇由北往南攔阻，8時37分在東石外海13海浬攔下該貨輪，發現該巴拿馬籍貨輪「恆利HERO INE LUCK」右舷靠近船身中間的部位受損。

海巡艇立即透過無線電與貨輪船長取得連繫，船長轉述確實在凌晨5時多時在台南外海曾與一艘漁船有發生擦撞的情況。海巡艇持續蒐證，並與該船代理行公司取得聯繫。代理行公司表示，已取得貨輪船東委託他協助後續民事協調賠償事宜。海巡單位後續會將蒐證資料及船務代理公司提供相關文件，交由主管機關辦理，後續相關海事調查

台南海巡隊隊長李松樵指出，發生擦撞後，海巡隊負責戒護漁船返港，另貨輪是由布袋海巡隊去攔截，代理行跟漁船船長已在12月2日當天開過第一次協調會了，預計12月16日開第二次協調會，本案相關資料將函送航港局做海事調查。

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