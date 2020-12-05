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游錫堃包場挺「孤味」　陳淑芳：國民阿嬤讓我壓力很大

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▲▼立法院長游錫堃力包場二刷電影「孤味」。（圖／游錫堃辦公室提供）

▲立法院長游錫堃力挺國片，包場二刷電影「孤味」。（圖／游錫堃辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

國片「孤味」上映後廣受好評，81歲演員陳淑芳更以此片榮獲第57屆金馬獎最佳女主角獎，立法院長游錫堃4日晚間邀請朝野立委及立法院職員一同包場觀影，盼以行動支持台灣電影文化產業。陳淑芳到場時表示，自己的「孤味」就是一輩子做演員，「國民阿嬤」的稱號讓她感覺壓力很大，希望大家多多邀請朋友一同來支持國片。

游錫堃4日晚間出席立法院「孤味」電影欣賞活動，與會者包括民進黨立委吳思瑤、林楚茵、陳歐珀、湯蕙禎、吳玉琴、國民黨立委林為洲、台灣民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如、高虹安，以及立法院秘書長林志嘉等人，同時邀集立法院職員、志工及國會記者共同參與。此外，「孤味」導演許承傑、演員陳淑芳、欣欣秀泰影城總經理廖偉銘也到場共同支持。

▲▼立法院長游錫堃力包場二刷電影「孤味」。（圖／游錫堃辦公室提供）

▲立法院長游錫堃。（圖／游錫堃辦公室提供）

游錫堃表示，「孤味」這部電影他已經看過一遍，人有生、老、病、死，人與人間有許多恩怨情仇，處理恩怨情仇，古時候馬太福音曾有「以眼還眼、以牙還牙」；道家是「以德報怨」；儒家孔子說「以德報怨，何以報德？要以直報怨」；佛家則說「凡所有相，皆是虛妄」，各種宗教和思想都有不一樣的做法。

游錫堃指出，在「孤味」這部電影裡，他的理解是「放下」，是佛家金剛經裡「應無所住而生其心」，屬於「釋懷」，處理自己的心境，看這部電影會流眼淚、會感動。有關與別人之間的恩怨情仇，看完之後可能會覺得這些恩怨應該要放下，重新處理跟朋友和親人的關係，可能會重新定位，非常有意義，歡迎大家多多欣賞。

▲▼立法院長游錫堃力包場二刷電影「孤味」。（圖／游錫堃辦公室提供）

▲電影「孤味」女主角陳淑芳。（圖／游錫堃辦公室提供）

陳淑芳則提到，自己是宜蘭「盼仔」，這在宜蘭當地是用以形容自己古意、老實，自己的「孤味」就是一輩子做演員，「國民阿嬤」的稱號讓她感覺壓力很大，笑說要大家叫她「淑芳」或是本名「陳笑」就好。

陳淑芳說，希望透過這部電影，讓大家知道女人怎麼疼惜丈夫、孩子，再艱苦都要忍住，不讓丈夫孩子受苦，與人的恩怨就抹掉，也希望大家多多邀請朋友一同來支持國片，自己在台灣生活了83年，台灣是一個非常幸福的國家呼籲大家一起支持國片。

▼朝野立委觀影後與陳淑芳合影留念。（圖／游錫堃辦公室提供）

▲▼立法院長游錫堃力包場二刷電影「孤味」。（圖／游錫堃辦公室提供）

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