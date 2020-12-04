「正常國家」修憲遭反對退回　陳亭妃：國民黨不應剝奪被討論權利

▲正國會立委日前召開「邁向國家正常化」修憲公聽會說明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院本會期成立修憲委員會，民進黨「正國會」立委日前正式提出《憲法》增修條文修正案，內容包括將「為因應國家統一前之需要」文字改為「為因應國家發展之需要」，立法院會4日在處理報告事項時，國民黨團提議退回程序委員會，最終在全場無異議下通過。對此，民進黨立委陳亭妃表達深切遺憾，並表示國民黨不應剝奪任何修憲案被討論的權利。

立法院會4日處理報告事項時，民進黨立委陳亭妃、蔡易餘分別提出《憲法》增修條文、《憲法》部分條文的修正草案；民進黨立委陳明文提出《政黨法》修正草案；民進黨立委吳思瑤則提案修正《公共電視法》，均遭國民黨團均提案退回程序委員會，並經全場無異議通過。

▲民進黨立委日前召開「邁向國家正常化」修憲提案說明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，陳亭妃4日下午表示，對於國民黨針對跨黨派立委所提「邁向國家正常化」修憲案提出異議，退回程序委員會，表達深切遺憾。

陳亭妃指出，58位立委連署之修憲提案，代表大家希望這個案子可以進入到修憲委員會進行實質討論，國民黨不應剝奪任何修憲案被討論的權利。

陳亭妃說，針對國民黨團的異議，她希望持續溝通，爭取對話機會，盼國民黨不要再阻擋此案，能有機會順利進入修憲委員會。

陳亭妃強調，除了在立法院努力，也會透過更多公聽會，並繼續公民討論、跨黨派溝通，把國民深切期盼的修憲提案，送進修憲委員會進行討論。

民進黨立委陳亭妃、余天、莊競程、黃秀芳、陳秀寳、陳歐珀、劉建國、蔡適應日前提出《憲法》增修條文修正案，在條文前言部分，將「為因應國家統一前之需要」改為「為因應國家發展之需要」，並修正《憲法》第四條將「中華民國領土，依其固有疆域」改為「中華民國領土範圍為憲法效力所及地區」。

提案也修改《憲法》增修條文第10條，增訂「國家應優先以『台灣』之名義進行涉外事務，加入國際組織、參與國際活動，並善盡國際人道援助之責任。提案同時將《憲法》增修條文第九條內容的「省政府」制度刪除，將六都制度納入。

其他人也看了這些...

► 國民黨赴中正一吿蘇貞昌：誤導民眾「信功支持萊豬」

► 貓纜、兒童樂園虧1.5億 議員曝北捷員工照發4.4個月年終

► 北市補貼弱勢租金每年1億 柯文哲：社宅「去標籤」比想像難

►振興一下我們的美麗