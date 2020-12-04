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游錫堃挺澳洲捍衛人權　立院買200支紅酒加入聲援

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▲▼游錫堃、外交部推特聲援澳洲。（合成圖／翻攝游錫堃臉書、外交部推特）

▲游錫堃、外交部推特聲援澳洲。（合成圖／翻攝游錫堃臉書、外交部推特）

記者蔡文鈴／台北報導

中國近日對澳洲葡萄酒課徵報復性稅額，甚至以假訊息攻擊澳軍。各國政要因而響應，「買澳洲葡萄酒，抵抗專制」（#freedomwine）的公民運動。我國立法院長游錫堃也加入聲援行列，添購200多瓶澳洲紅酒，與澳洲站在一起。

游錫堃4日在臉書發文表示，台灣國會添購澳洲紅酒，支持澳洲捍衛人權。為響應支持澳洲，這次立法院添購200多瓶澳洲紅酒力挺，游錫堃說，這些紅酒將作為近期接待禮賓用酒，也邀請大家支持澳洲酒，與澳洲站在一起！

美中角力戰升級，中國與澳洲之間的關係也直墜谷底，近來開始波及到澳洲葡萄酒製造商，因為中國商務部宣布，澳洲葡萄酒出口商對中國市場存在傾銷行為，導致相關產業產生「實質損害」，所以中國向澳洲進口的葡萄酒徵收高達107%至212%的「反傾銷稅」。

外交部日前表示，對於澳洲遭受中國政府公然使用假訊息及不實合成照片進行攻擊，台灣政府與人民感同身受。總統蔡英文也表示，「政府會用最適當的方式讓澳洲人民感受到來自台灣的溫暖」。並在第一時間發布推文，表達對澳洲的支持，並特別說明是採用澳洲的「自由紅酒」（freedom wine），因為台灣與澳洲「站在一起更堅強」（stronger together）。

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