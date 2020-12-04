遭告違反《社維法》...藍委問被傳喚會去？　蘇貞昌表態了

▲行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌捲入信功肉品風波，遭國民黨提告違反《社會秩序維護法》。國民黨立委孔文吉4日在立法院質詢時詢問，「假定你被傳喚，會不會去？」蘇貞昌回應，「法律之前人人平等，我都尊重」。

蘇貞昌日前備詢時表示，長期經營豬肉外銷事業的信功肉品支持萊豬政策，沒想到當天晚間就遭到信功發出聲明打臉。國民黨團總召林為洲和國民黨青年團質疑蘇貞昌散佈假訊息，4日上午赴中正一分局，提告蘇貞昌違反《社會秩序維護法》。

「即使行政院長也不能散播假訊息」，林為洲表示，信功董事長楊博仁當時人不在台灣，也沒有與蘇貞昌接觸或談及任何萊豬立場及議題，如今蘇貞昌信口開河，散佈假訊息，與行政院前發言人丁怡銘的牛肉麵事件一模一樣，觸犯兩條法律，分別是《社會秩序維護法》和《食品安全衛生管理法》。

孔文吉4日在質詢時提及此事，內政部長徐國勇再次強調，「依法辦理是警察辦案基本精神，相關資訊警察會去查證」。蘇貞昌則說，當天質詢的逐字稿都已經刊登，沒有講到萊豬字眼，並批評「政治操作這樣不好」。

孔文吉駁斥政治操作，並當場追問「假定你被傳喚，會不會去？」蘇貞昌回應，「法律之前人人平等，我都尊重」。

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