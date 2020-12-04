　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

500萬交保！陳超明過火爐、吃豬腳麵線去霉氣　強調自己清白

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃孟珍、邱茀濱／苗栗報導

立委陳超明涉嫌收賄案，經法院調查今（4）日裁定他500萬交保，並限制住居、出境、出海，每星期需至派出所報到。稍早晚間10點時，陳超明返回竹南服務處，過完火爐又吃了幾口豬腳麵線去霉氣，並強調自己是清白的，司法一定會還他公道。

▲▼立委陳超明返回竹南服務處。（圖／記者黃孟珍攝）

▲立委陳超明返回竹南服務處。（圖／記者黃孟珍攝，下同）

台北法院4日審理立委收賄案，經訊問前太流董座李恆隆後，在立委陳超明、助理梁文一部分，證據已調查完畢，法院認為2人已無串證可能，裁定收押迄今4個月的陳超明500萬交保，並限制住居、出境、出海，每星期需至派出所報到。

陳超明晚間10點返回竹南服務處，一下車就受到支持者說歡迎回來，過完火爐後，進辦公室吃豬腳麵線去霉氣，並強調自己是清白的，司法一定會還他公道。

陳超明受訪時先感謝鄉親力挺他，並喊冤他從政10幾年，從來沒有碰過任何一項工程，當地的民意代表、鄉親也都清楚他的為人。值得注意的是，他不僅呼籲政府將「政治獻金法」廢掉， 還委屈表示自己被掃到颱風尾，「我是陪祭品，因為（檢察官）從頭到尾都問不出什麼，我都沒牽涉到。」

最後，陳超明又補充，「如果像這樣我有涉貪的人，大概立法院有95%到99%的人都要去涉貪了」，司法若要進步，一定是照著證據來說話，並感嘆「國家的力量太偉大了」。

▲▼立委陳超明返回竹南服務處。（圖／記者黃孟珍攝）

●快訊／自封「仁慈立委」！陳超明涉貪收押4個月　500萬交保
●助理痛哭「是我害了他」　陳超明500萬交保怒嗆：廢政治獻金法

►全身都可以擦萬用膏，每條特價122元

ET快訊
年底財運排行榜出爐！　這2星座快去買彩券
搬新家驚見「頭鑲牆上」嚇傻！她PO照求救　網崩潰：快搬走
羅志祥「沒搶歐弟女友」！　Makiyo回應了
差30m土石活埋！台鐵火車驚險煞停「救400人」　他狂喊：老
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

萬華青山宮「夜訪遶境」　紅壇聚集300民眾...警現場查獲2人帶刀

500萬交保！陳超明過火爐、吃豬腳麵線去霉氣　強調自己清白

永和警3大招完勝「待轉大富翁」　警站上待轉格強勢指揮：請直行

高仿「綠水鬼」源頭曝光！當鋪遭詐50萬買假錶　保卡竟能客製化

知名饒舌歌手家暴！前女友「只穿內褲」崩潰逃家…網友洗版罵翻

柯P現身「牛肉麵冠軍店」！台灣國辦公室主任到場抗爭　老闆怒告

「持扇男」服務處找嘸新北議員嗆：要殺人　秘書一聽嚇壞

「11男為1女」凌晨約談判！鬥毆揮刀又開槍　1人滿身血送醫

金門某國小童被掐脖霸凌！家長想轉班遭拒　金門教育處挺師回應了

北投陳零九強押前女友繞公墓5小時　又拿手機空盒騙網友3萬2

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

不再被選擇！兄妹決定收養父母 媽感動：雖沒血緣但仍是一家人

2歲兒將廚櫃打造成「祕密基地」內建iPad...媽傻眼：你在幹嘛？

法鬥護主戰眼鏡蛇「死不瞑目」飼主妻心痛幫闔眼：保護了媽媽

張文綺堅守婚前不開機　盼32歲前當媽自虧「越老質越爛」

他露營熟睡...好友繩綁睡袋惡整 下秒「遭拖出帳篷」醒來一臉矇XD

嘉義雞排店餐全點一輪才400元！　份量超澎湃...他：5個大人吃不完

萬華青山宮「夜訪遶境」　紅壇聚集300民眾...警現場查獲2人帶刀

500萬交保！陳超明過火爐、吃豬腳麵線去霉氣　強調自己清白

永和警3大招完勝「待轉大富翁」　警站上待轉格強勢指揮：請直行

高仿「綠水鬼」源頭曝光！當鋪遭詐50萬買假錶　保卡竟能客製化

知名饒舌歌手家暴！前女友「只穿內褲」崩潰逃家…網友洗版罵翻

柯P現身「牛肉麵冠軍店」！台灣國辦公室主任到場抗爭　老闆怒告

「持扇男」服務處找嘸新北議員嗆：要殺人　秘書一聽嚇壞

「11男為1女」凌晨約談判！鬥毆揮刀又開槍　1人滿身血送醫

金門某國小童被掐脖霸凌！家長想轉班遭拒　金門教育處挺師回應了

北投陳零九強押前女友繞公墓5小時　又拿手機空盒騙網友3萬2

陳昊森、黃宣復古趴拼帥　兩人「耍浪漫」方式差異大，卻都一樣心動！

台彩威力盃／金門跨海吸取經驗　烈嶼代表林子洋震撼教育

星巴克節慶特調太可愛！　耶誕購物派對「打85折」，優惠只限定一天

歐陽娜娜罕見上下都露！　「細肩帶深V、裙襬開高衩」網噴鼻血了

福原愛場邊哭了　《料理之王》淘汰環節全場淚崩　

孟美岐6度低溫走紅毯「凍到下巴狂抖」！　20秒片段曝…網：光看都覺得冷

萬華青山宮「夜訪遶境」　紅壇聚集300民眾...警現場查獲2人帶刀

IDC公佈了2020年第3季可穿戴裝置出貨量　Apple市占33%穩坐第一

台彩威力盃／前女壘國手廖曉宜帶少棒挖寶　扮白臉塞糖果

500萬交保！陳超明過火爐、吃豬腳麵線去霉氣　強調自己清白

社會熱門新聞

高雄1家4口陳屍車內！家庭慘況曝光

即／高雄高屏溪岸旁「車內驚見4具屍體」！　

火辣黑絲長腿竟是「他」 雙北公廁援交1次2K

認識不到1天…她遭「20歲2寶爸性侵」丟包摩鐵

高雄一家4口輕生！鄰悲曝目睹「最後身影」

她被2男輪流性侵！從4樓跳下從此癱瘓又失語

男獨攀秀姑巒山失聯！「崩塌溪谷中」尋獲遺體

西螺53歲警備隊員值班昏倒　送醫搶救不治

台中男殺妻棄屍！被逮前陪玩積木曬父愛

77歲母排尿問題送院5天後亡！法醫曝「他殺」兒心碎

即／陸軍官校1男墜樓　送醫不治

饒舌歌手家暴！前女友只穿內褲逃家

即／台中男「亂刀殺妻」！棄屍大坑山區

下班快避開！「待轉大富翁」今晚突襲永和

更多熱門

相關新聞

差30m土石活埋　火車煞停救400人

差30m土石活埋　火車煞停救400人

受到連日降雨影響，新北市瑞芳、猴硐2日才出現邊坡滑動情況，不料4日上午再度發生大面積落石，當時剛好有一列火車正準備要通過，幸好監測人員發現情況後立刻通報，火車駕駛才能在撞上落石前緊急煞車，加上另一輛列車總共400多名乘客全數平安。

柯到牛肉麵店！台灣國到場抗爭遭告

柯到牛肉麵店！台灣國到場抗爭遭告

台鐵瑞芳猴硐坍方！旅客塞爆「市府轉運站」

台鐵瑞芳猴硐坍方！旅客塞爆「市府轉運站」

破解謠言　民進黨官方LINE推美豬專區

破解謠言　民進黨官方LINE推美豬專區

Ella無預警宣布「啟動全新計畫」

Ella無預警宣布「啟動全新計畫」

關鍵字：

陳超明影音

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

惡整懷孕女友　網紅見遺體崩潰

身分證拿出來！趣淘漫旅超狂雙12優惠

狗狗認領文：牠長得很潦草　本尊笑翻網

高雄1家4口陳屍車內！家庭慘況曝光

即／高雄高屏溪岸旁「車內驚見4具屍體」！　

火辣黑絲長腿竟是「他」 雙北公廁援交1次2K

盲測16款手機相機　冠軍超冷門

陳小春直播賣金條　買家怒退貨

羅志祥喊沒搶女友！歐弟限動發聲

「萬人迷」熟女割雙眼皮變妖怪

正妹搭纜車穿超辣「亮出車頭燈」！

狗單獨關在車內　她見螢幕6字笑了

菲律賓市長市府遭槍擊　送醫不治

交卷前亂猜「太妍生日」　韓考生真的答對了

浪狗進賣場！保全用最萌方式驅離

更多

最夯影音

更多
妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車

妹子騎山路「雷殘」站路邊求救 車友立馬回頭幫細心擦藥+救車
護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

日本環球「超級任天堂世界」明年2/4開　有瑪利歐賽車、入園方式公開

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

《艾蜜莉在巴黎》美好生活很騙？　街訪社畜：工作量炸沒帥哥圍繞

不再被選擇！兄妹決定收養父母 媽感動：雖沒血緣但仍是一家人

不再被選擇！兄妹決定收養父母 媽感動：雖沒血緣但仍是一家人

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面