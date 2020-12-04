500萬交保！陳超明過火爐、吃豬腳麵線去霉氣　強調自己清白

記者黃孟珍、邱茀濱／苗栗報導

立委陳超明涉嫌收賄案，經法院調查今（4）日裁定他500萬交保，並限制住居、出境、出海，每星期需至派出所報到。稍早晚間10點時，陳超明返回竹南服務處，過完火爐又吃了幾口豬腳麵線去霉氣，並強調自己是清白的，司法一定會還他公道。

▲立委陳超明返回竹南服務處。（圖／記者黃孟珍攝，下同）



台北法院4日審理立委收賄案，經訊問前太流董座李恆隆後，在立委陳超明、助理梁文一部分，證據已調查完畢，法院認為2人已無串證可能，裁定收押迄今4個月的陳超明500萬交保，並限制住居、出境、出海，每星期需至派出所報到。

陳超明晚間10點返回竹南服務處，一下車就受到支持者說歡迎回來，過完火爐後，進辦公室吃豬腳麵線去霉氣，並強調自己是清白的，司法一定會還他公道。

陳超明受訪時先感謝鄉親力挺他，並喊冤他從政10幾年，從來沒有碰過任何一項工程，當地的民意代表、鄉親也都清楚他的為人。值得注意的是，他不僅呼籲政府將「政治獻金法」廢掉， 還委屈表示自己被掃到颱風尾，「我是陪祭品，因為（檢察官）從頭到尾都問不出什麼，我都沒牽涉到。」

最後，陳超明又補充，「如果像這樣我有涉貪的人，大概立法院有95%到99%的人都要去涉貪了」，司法若要進步，一定是照著證據來說話，並感嘆「國家的力量太偉大了」。

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