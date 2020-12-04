差30m土石活埋！台鐵火車驚險煞停「救400人」　他狂喊：老天保佑

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土石崩落險活埋！火車差30m驚險煞停「拯救400人」　他狂喊：老天保佑

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記者趙蔡州／綜合報導

受到連日降雨影響，新北市瑞芳、猴硐2日才出現邊坡滑動情況，不料4日上午再度發生大面積落石，當時剛好有一列火車正準備要通過，幸好監測人員發現情況後立刻通報，火車駕駛才能在撞上落石前緊急煞車，加上另一輛列車總共400多名乘客全數平安。

受連日大雨影響，台鐵西正線12公里、猴硐至瑞芳中間路段出現大面積的邊坡滑動、土石掩埋鐵軌，也傳出高壓電纜斷裂、引燃附近樹木冒出火光等災情，當時一列區間車剛好要通過災難現場，所幸收到台鐵的預警後馬上煞車，驚險停在崩塌前方不到30公尺。

▲▼電車線冒火花！台鐵猴硐=瑞芳邊坡「大規模滑落」，台鐵監測急停。（圖／翻攝東森新聞）

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▲火車驚險停在崩塌點前方不到30公尺。（圖／翻攝東森新聞）

事故造成2條鐵軌全部暫停行駛，當時急煞的列車也開始倒車，回到猴硐車站讓旅客轉搭客運。宜蘭工務段段長李建勳表示，「我們在雨情通報達到一定的雨量時，我們就必須要派員巡視」、「得知坍塌情況後，我們就請司機員不能進到崩塌區域，老天保佑成功把它擋下來，沒有進到崩塌區內。」

幸好通報系統及時提醒，原本正在行駛的兩次列車逃過一劫，總共400名乘客才沒有遇上危險。據悉，該路段其實2日才發生小規模坍塌，不料3日才搶通，4日又發生意外，本次崩塌土石體積估計有3800立方公尺、重量約2公噸，光覆蓋面積目測就差非常多，相較上一次嚴重好幾倍。

▲▼台鐵瑞芳-猴硐豪雨「邊坡滑動」路線中斷 。（圖／台鐵提供）

▲台鐵已經派人前往現場清除土石。（圖／台鐵提供）

▲▼台鐵瑞芳猴硐坍方，台北往東部的旅客擠爆市府轉運站擠爆。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台北往東部的旅客擠爆市府轉運站擠爆。（圖／記者蔡玟君攝）

土石崩塌造成東部鐵路中斷，雖然沒有造成人員傷亡，台鐵還是派員24小時加強監控，也正在清除土石及持續加固邊坡，預估瑞芳至猴硐間8日清晨5時恢復單線雙向通車，期間有通行需求的乘客，只能暫時以公路客運接駁，此外有購買對號列車並延誤45分鐘以上的旅客，可於1年之內至各站辦理全額退費。

台鐵也表示，事故發生的地點即日起將升為A級（明顯不穩定）邊坡，這也是自2017年全面分級以來，出現的首個A級，現正研議蓋隧道加固。

 
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