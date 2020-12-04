請好友幫刻印章！他急辦過戶...掏出驚見「超恥1字」傻爆眼

▲原PO好友居然刻了「耶」的印章。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「朋友真的要慎選！」一名男網友發文表示，他先前請朋友幫忙代刻印章，豈料當他一打開看，卻發現上頭竟刻了大大一個「耶」字，讓他瞬間尷尬到不行。貼文發出不到一小時，立刻吸引2千多人按讚，還有網友回應，「代表你人不錯，朋友才敢弄你」、「監理站人員滿頭問號」、「這個有笑點」。

這名男網友在「爆廢1公社」上發文表示，由於他要辦理過戶，因此便請朋友幫忙代刻印章；他稍早一拿到印章，便趕緊前往監理站處理，「等了好久終於輪到我了」，只是當他一拿出印章，氣氛卻頓時變得超尷尬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

監理站人員一接過印章後便問，「是在耶什麼？」從原PO貼出的照片可以發現，這枚印章上竟刻了一個「耶」字，可說是不具任何意義，自然也不可能成功辦理過戶。因此原PO事後也苦笑，「草率了.......朋友真的要慎選。」

▲沒人知道好友在「耶什麼」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

貼文一出，網友紛紛留言回應，「百戰百勝！耶」、「建議你直接斷交朋友」、「這種豬隊友以後直接捨棄」、「耶起來」、「好開心！耶耶」、「耶～我誰」、「耶...誕節快樂」、「還好不是爽」、「那你怎麼回答到底耶什麼」、「好療癒」、「耶！被耍了」、「這個應該是交情很深的好兄弟才幹得出來的好事」、「好尷尬的感覺」、「他愛蛇丸」、「你朋友是不是上次幫老闆刻『便當』的那個」。

本站曾報導《託員工幫刻姓名印章！他手滑打錯…回來見「超糗2字」傻眼》，文中主角因一時口誤，員工竟幫忙刻了「便當」的印章，讓他當場傻眼，但大票網友看到後則全笑翻。