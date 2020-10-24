換身分證才知尪在外有1兒！她崩潰提告…夫辯：已送300萬房賠償

▲吳妻一日至戶政事務所更換身分證件時，才赫然發現老公外遇，名下還領養著1名私生子。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

吳姓男子與妻育有1女，怎料婚後他卻與一名阮姓女子偷情，發生關係甚至產下一子，後來他將這名私生自領養至自己名下，而他妻子直到前去戶政機關更換身分證件時才知情。吳妻氣得為此向吳男與阮女提告求償200萬元，高雄地院審結，判2人賠償50萬元較為適當。可上訴。

吳男2000年4月與妻結婚並育有1女，沒想到他卻於婚後第18年出軌，與阮女交往、發生關係，阮女甚至為此懷孕，於2019年10月28日產下一子。吳妻原先並不知情，同年11月底前去戶政機關更換身分證件時，才意外得知老公3日前剛領養一名私生子，一氣之下立馬向偷吃2人提告，以自己配偶權嚴重遭侵害為由求償200萬元。

法庭上吳男表示，事情爆發後他已將名下價值300萬的房產過戶給妻子作為賠償，如今老婆卻再提訴訟，有違誠實信用原則；接著吳男再坦言，他目前在工廠做粗工，每月薪資2萬元，阮女也只有經營水煎包小生意，還須扶養一子，2人面對200萬求償實在負擔不起。

高雄地院認為，吳男與阮女2018年起交往並產下一子，行為確實已對吳妻配偶權侵害甚鉅，經考量吳妻任公職，年所得91萬餘元，名下尚有790萬逾元財產，而吳男年所得45萬元、阮女則僅有1063元，審結判他們賠償50萬元較為適當。全案仍可上訴。

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