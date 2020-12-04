宅神：檢舉信功旁化肥廠逾20次都沒用　環保局：33紅單罰140萬

▲屏東縣政府環保局稽查科長伍展沛針對長治鄉被檢舉的汙染工廠提出說明 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

宅神朱學恒3日在臉書開直播提及「一位居住在信功附近的蘇姓網友，信功旁邊有3間化製廠，跟一間「議員經營」的堆肥廠長期產生惡臭污染，當地熱心民眾檢舉了幾百通電話都沒用，該網友赴縣府向縣長潘孟安當面陳情6次，去縣府陳情20幾次也沒用。對比「信功」一位熱心民眾檢舉一通電話，縣府馬上去稽查，效率好高」，引發網友熱議。

對此，屏東縣政府環保局表示，該局近3年來接獲檢舉就派員稽查，已對「蘇姓網友」檢舉的這家公司開出33張罰單，裁處金額近140萬元，包括有空汙法、水汙法、廢棄物清理法等，而且主動聯合環保署南區稽查大隊及縣府相關單位定期做聯合稽查作為，目前對汙染管制有一定成效，這5個月來，檢舉案件已降到零星個位數。

行政院長蘇貞昌日前在立法院答覆國民黨立委蔣萬安質詢萊豬政策時，指信功支持萊豬進口政策，讓信功有接不完的關心電話，本月1日緊急發聲明打臉，澄清是支持台灣豬肉內外銷，並不是支持萊豬。但翌日隨即遭屏東縣府消防人員上門安檢，引起外界質疑是「查水表」，信功經理楊旻叡3日再度出面表示只是巧合。

但宅神朱學恒3日在臉書開直播並貼文表示，近日有網友向他提供爆料稱，一位住在信功附近的蘇姓網友，指信功旁邊有3間化製廠（燃燒動物屍體的工廠），跟一間「議員經營」的堆肥廠長期產生惡臭污染，當地熱心民眾檢舉了幾百通電話都沒用，該網友赴縣府向縣長潘孟安當面陳情6次，去縣府陳情20幾次也沒用。

該網友不滿表示，縣長秘書還當面回應：「你們都來那麼多次了，直接告縣府比較快」。讓他感嘆，「自己和熱心民眾檢舉這麼多次都沒下文，真的很扯，而信功一位熱心民眾檢舉一通電話，縣府馬上去稽查，效率好高」。最後朱學恒也坦言，連信功肉品也不支持萊豬進口，加上全台灣85%市佔率的廠商也不支持，質疑「那到底脽支持進口萊豬，到底是為了誰？」。

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