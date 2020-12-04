蔡英文想換蘇揆卻只能「忍著用」？　蘇貞昌：總統府聲明很清楚

記者羅婉庭／台北報導

國民黨立委鄭正鈐4日質詢行政院長蘇貞昌，指近來倒閣聲浪再起，圈內人士稱總統蔡英文打算換掉蘇貞昌，但目前卻苦於找不到接替人選，而且萊豬爭議下也無人敢接，因此要等到危機解除後才能換閣揆。不過蘇貞昌僅回應，總統府聲明很清楚。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

對於萊豬風暴導致倒閣聲浪再起，政界人士稱目前無中繼投手，只能「忍著用」蘇貞昌，鄭正鈐指出，很多人都接到接任閣揆意願的徵詢。對此，蘇貞昌回應，總統府的聲明已經很清楚，並無改組規劃。

此外，鄭正鈐指出，國家最高行政首長應該思考，為何會有80家肉品進口商宣示不進口萊豬？對此，蘇貞昌回應，台灣一定要與國際競爭，不能鎖國。

鄭正鈐表示，政府不應用秋後算帳、查水表的方式讓民眾產生恐懼。肉品進口廠商為了維護商譽，站出來簽署切結書，說明了他們對行政部門的無能，感到十分憂心，希望蘇貞昌不要讓人民陷於恐懼，商家不要再受到壓迫。

蘇貞昌表示，台灣在國際上要與各國競爭，一定要走出去，不能走鎖國路線，要與世界自由貿易，對於國民健康，政府一定會把關負責任。蘇貞昌強調，政府絕沒有對信功「查水表」。

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