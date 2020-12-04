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花蓮男雙腳無力發麻　誤認腰椎老毛病...竟罹罕見茉莉氏症候群

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▲▼透過電腦斷層發現，患者各動脈阻塞嚴重，若出現大範圍腸缺血壞死需要把全部腸子切除，嚴重可能死亡。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼透過電腦斷層發現，患者各動脈阻塞嚴重，若出現大範圍腸缺血壞死需要把全部腸子切除，嚴重可能死亡。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮60歲的林先生，今年4月因洗腎廔管問題求診心臟血管外科，卻意外發現腹主動脈完全阻塞，其造成的原因竟是罕見的「茉莉氏症候群」所致。醫師擔心以傳統手術的方式主動脈鉗會造成血塊掉入上腸繫膜動脈而引起腸缺血壞死，因此特別以微創、支架置放的手術方式，成功的幫病人打通了所有血管，讓血流恢復順暢，術後林先生恢復良好，終於擺脫了長期腳麻、無力的困擾。

▲▼透過電腦斷層發現，患者各動脈阻塞嚴重，若出現大範圍腸缺血壞死需要把全部腸子切除，嚴重可能死亡。（圖／門諾醫院提供，下同）

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林先生經常覺得走路雙腳會無力、發麻，由於腰椎曾經動過手術，因此總認為是腰椎神經的問題，沒有再進一步的檢查，直到今年4月份，因突然急性腎衰竭開始洗腎，後因廔管問題求診於心臟外科，經醫師的詳細診療與檢查，才赫然發現原來林先生是罹患了「茉莉氏症候群」，由於血管的長期不健康，不僅出現粥狀動脈鈣化、硬化，甚至逐漸讓血管腔變窄而堵塞，才會造成雙腳無力、發麻的現象。心臟外科主任黃振銘表示，「茉莉氏症候群」是腹主動脈骼骨動脈阻塞的疾病，典型的症狀有：跛行、勃起困難、雙下肢脈搏下降。
 
黃振銘表示，透過電腦斷層檢查發現，患者從骼骨動脈就開始堵塞，遠端腹主動脈也塞住，且血塊一路塞到腎動脈，直到上腸繫膜動脈，甚至上腸繫膜動脈開口也有近40%的狹窄，如果沒有治療，預估明年患者的上腸繫膜動脈就會完全堵塞，出現大範圍腸缺血壞死且需要把全部腸子切除，嚴重甚至可能死亡。

▲▼透過電腦斷層發現，患者各動脈阻塞嚴重，若出現大範圍腸缺血壞死需要把全部腸子切除，嚴重可能死亡。（圖／門諾醫院提供，下同）

黃振銘醫師提醒，如果民眾容易出現腳麻、發冷、行動時雙腳會無力或僵硬等症狀，可進一步尋求心臟科醫師診療，切勿輕忽。

經與患者及家屬討論，考量術後復原及患者本身的狀態，醫師決定用微創、支架置放的手術方式，取代傳統的開肚手術，術中用了許多種的鋼絲和導管，從雙股和左手臂進入，前後花了3個多小時，成功的幫病人打通了所有血管，讓血流可以順利的流到雙腳。黃振銘說，雖然術中遇到不少困難，但也都順利解決！也再度證明血管腔內的治療方式是可行的，且相較於傳統手術復原期長、有傷口，微創、支架置放的手術方式不僅幾乎無傷口，身體復原也較快速。
 
黃振銘提醒，如果民眾容易出現腳麻、發冷、行動時雙腳會無力或僵硬等症狀，除了要檢查神經或骨頭的問題外，也可能是因為血管狹窄或阻塞所造成，可進一步尋求心臟科醫師診療，切勿輕忽。

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