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男子疑中風昏睡駕駛座　警即刻救援送醫搶命！

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▲台南市警佳里分局後港派出所警員王俊清，晚上查處陳姓民眾疑因中風身體不適昏睡在車上，馬上通報協助送醫急救及時，深獲家屬感謝。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市警佳里分局後港派出所警員王俊清，晚上查處陳姓民眾疑因中風身體不適昏睡在車上，馬上通報協助送醫急救及時，深獲家屬感謝。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警佳里分局後港派出所警員王俊清，12月2日晚上8時20分許，據報七股區台17線165公里處外側車道1部車輛停在該處，駕駛疑身體不適，臉色蒼白，王員火速馳抵，同步通知119派遣救護車，將該名陳姓男子緊急送醫急救，疑似有小中風症狀，經救治暫無生命危險。

王員到達現場時，隨即發現該輛自小貨車停放於外側車道及路肩上，男姓駕駛昏睡中，且駕駛座車門旁有嘔吐物，王員見狀立即呼喊昏睡駕駛，稍稍恢復意識駕駛有氣無力告知王員：「其於駕駛中忽然覺得身體不適，隨即嘔吐昏迷，直到警方前來協助」，經了解該男姓駕駛為青鯤鯓陳姓居民。

▲台南市警佳里分局後港派出所警員王俊清，晚上查處陳姓民眾疑因中風身體不適昏睡在車上，馬上通報協助送醫急救及時，深獲家屬感謝。（圖／記者林悅攝，下同）

因案發現場燈光昏暗，過往車輛車速相當快速，為確保陳姓駕駛及用路人行車安全，王員遂除先請陳姓駕駛在車上安心休息，等待救護車到場救護，並同時在現場指揮交通，引道車輛減速通過。待救護車抵達現場時，王員見陳姓駕駛身體相當虛弱，無法移動身體下車，且車輛停放位置無法擺放救護架，情況緊急，人命關天，當機立斷，立即與救護人員合力推移自小貨車到較寬闊的路面，由救護人員實施初步救護後，再送往奇美醫院急救，經醫師初步診斷疑似有小中風症狀，暫無生命危險。

▲台南市警佳里分局後港派出所警員王俊清，晚上查處陳姓民眾疑因中風身體不適昏睡在車上，馬上通報協助送醫急救及時，深獲家屬感謝。（圖／記者林悅攝，下同）

王員接獲報案，除立即趕赴現場外，並同步通知救護車到場救護，爭取黃金寶貴時間，即時救援，挽救陳姓駕駛寶貴生命，深獲陳姓駕駛家屬感謝。佳里分局分局長甘炎民表示，警察的工作不單是依法行政、干涉取締，除了維護治安，也會本著同理心主動關懷需要幫助的民眾，若有民眾需要幫忙或有任何緊急情事，均可撥打110尋求警方協助，員警將會竭盡所能提供專業服務。


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