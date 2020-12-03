孤獨悲鳴：阿伯住處突倒地尿失禁...喊救命　警破門幫更衣送急救

▲老翁有中風情形，無法自己起身且已尿失禁，警方通知消防隊前來救援的同時，怕老翁著涼，先行幫老翁更換衣物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局斗六分局莿桐分駐所警員日前擔服聯合巡邏勤務，接獲民眾報案，指稱其隔壁獨居老翁在屋內呼喊救命，可能發生危險，請求警方儘速前往協助，警方到場從窗戶查看，發現老翁倒地呼救，破門安撫老翁並將其送醫治療，亦通知因工作居住外地的家屬趕至醫院照顧。

斗六分局莿桐分駐所11月28日凌晨1點多接獲報案，民眾表示其鄰居獨居老人頻頻時而呼喊時而叫救命，可能有意外發生，因門上鎖無法進入查看，請求警方派員協助處理，隨即由擔服聯合巡邏勤務的莿桐分駐所巡佐許坤雄、饒平派出所巡佐楊東昆迅速前往查看。

員警到場後，在窗戶旁見老翁倒臥在地喊叫，但大門深鎖警方無法進入，詢問老翁狀況，老翁僅能表達身體不適無法移動，警方見情況緊急，直接破門進入救援，警方進入屋內時，發現該老翁有中風情形，無法自己起身且已尿失禁，警方通知消防隊前來救援的同時，怕老翁著涼，先行幫老翁更換衣物，待消防隊人員到場，再一併協助將老翁送醫。

員警在屋內桌上發現其家屬電話，撥打電話聯絡其在外地工作的家屬，通知至醫院照顧老翁，家屬於電話中頻頻感謝員警熱心協助。斗六分局呼籲，政府有特別針對獨居老人或有安全顧慮的失能長輩推出「緊急救援服務」，當長輩發生緊急狀況時按下按鈕，就能與24小時服務中心聯繫，協助處理意外事件、救護車救護通報、緊急聯絡人通知等，避免遺憾的事情發生。

▲老翁倒臥在地喊叫，但大門深鎖警方無法進入，詢問老翁狀況，老翁僅能表達身體不適無法移動，警方見情況緊急，直接破門進入救援。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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