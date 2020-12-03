花蓮大禮步道天雨路滑！女山客跌倒「手腕骨折」消防員攻山救援

▲▼天雨路滑女山友跌倒摔傷右手手腕疑似骨折。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一行5人登山隊由得卡倫步道入山，11月30日近中午時，一名女性山友因天雨路滑於大禮步道終點附近不慎跌傷，右手手腕腫脹疑似骨折，疼痛難當，花蓮消防局獲報會同太管巡山員組成搜救隊上山協助患者下山送醫治療，患者無生命危險。

花蓮縣消防局於11月30日12時22分接獲民眾報案後立即派遣新秀分隊2人，並同步聯絡太魯閣國家公園管理處巡山員組成救援小組，從得卡倫步道登山口進入救援。

救援人員於當天13時48分接觸該患者，搜救人員立即評估該傷者傷勢，除右手手腕腫脹疑似骨折外，傷者生命徵象穩定，搜救人員立即給予患部骨折固定並協助患者下山。當天16時10分順利回到得卡倫步道登山口由新秀分隊救護車送往慈濟醫院治療。

▲搜救人員將傷者骨折處固定後並協助下山送醫治療。



花蓮縣消防局局長林文瑞呼籲喜愛登山的民眾，登山活動應結伴同行，登山前應先關注氣象預報，備齊雨具、保暖衣物等個人防護裝備及帶足糧食飲水，更要攜帶有全球定位系統（GPS）的通訊設備，以確認所在位置及緊急聯絡使用。千萬不要低估山上環境的變化性勉強入山。



消防局及太管處於轄內各熱門登山口有設置119報案APP看板，民眾可預先下載「119報案APP」，設定好聯絡人資訊並允許APP進行定位，事件發生時便可透過本APP快速傳達案況，以利取得報案人正確所在座標，並透過手機行動網路傳輸至119指揮中心。

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