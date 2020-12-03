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人夫連得2子「送1300萬謝妻」！鑑定報告揭恐怖真相　他崩潰要跳樓

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▲▼人夫連得2子「送1300萬謝妻」！鑑定報告揭恐怖真相　他崩潰要跳樓。（圖／翻攝自網易新聞）

▲DNA親子鑑定師戴維入行12年，近期分享一個令他印象深刻的案例...（圖／翻攝自網易新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

湖南長沙一名DNA親子鑑定師入行12年，經手過3萬多份親子鑑定，近期受訪時分享了一個印象深刻的案例。有一名男子結婚後，為了感謝老婆連生2個兒子，先後給了200萬、100萬元人民幣，換算約新台幣1297萬元，怎料鑑定後竟發現2個孩子都不是親生，當場就要從窗戶往下跳。

根據《網易新聞》報導，戴維是一名DNA親子鑑定師，入行至今已經手3萬多份鑑定，平均每年結果為「排除」的佔23%到28%，換句話說，每做4次親子鑑定，就有一個「非親生」，所以他也被人戲稱是「婚姻終結者」或「婚姻粉碎機」，甚至出版了一本「DNA鑑定師手記」來描述這些案例。

戴維分享一個印象深刻的案例。一名男子前來求助，想知道自己和2個兒子究竟有沒有血緣關係，不料竟發現2個孩子皆「非親生」，還是妻子和前男友愛的結晶，讓他當場情緒激動，一度衝到窗前要往下跳，所幸鑑定中心的牆上貼了防撞貼紙，窗戶也是保險窗、僅能開小縫隙，所以男子直接撞在牆上。

戴維和同事見狀，立刻衝上前壓制住男子，避免對方想不開，但男子依舊不停嘶吼、胡言亂語，精神出現異常。原來，當初夫家喜迎長子時，公公曾包了200萬人民幣（新台幣865萬元）大紅包給媳婦，之後女方想透過生子賺錢，生次子又拿了100萬元（新台幣432萬元），怎料竟是與前男友聯手。

戴維說，經過無數起案例，他一度自我懷疑，如果不做親子鑑定，這些人會不會好過一點，甚至不至於家庭破碎，但另一名同事聽完告訴他「被欺騙的人有權知道真相」，讓他聽完不禁感慨「鑑定書就像照妖鏡，幫他們辨別身邊的人，是人是鬼。」

▼報告上的「不支持」，意思即「排除」、「非親生」。（圖／翻攝自網易新聞）

▲▼人夫連得2子「送1300萬謝妻」！鑑定報告揭恐怖真相　他崩潰要跳樓。（圖／翻攝自網易新聞）

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