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空姐妻囂張出軌網友！尪「毀滅性復仇」獲法院力挺　她下場超慘

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▲▼ 空服員,空姐。（圖／達志影像／美聯社）

▲美貌空姐妻出軌，丈夫氣炸報復。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南正妹李娟（文中均為化名）是一名空姐，日前她將自己的丈夫告到了法院，理由是侵犯名譽權。在她看來，這段時間遭遇到的倒楣事，都是丈夫楊軍造成的。原來，楊軍發現妻子和別人的曖昧聊天紀錄後，一氣之下截圖傳到了親友群組，還向妻子的公司舉報她出軌。

據《瀟湘晨報》報導，楊軍偶然發現，妻子與一名男子聊天非常曖昧，因此大受刺激。情緒失控的他將相關聊天紀錄截屏，傳到親屬群組泄憤，並發表了過激言論。此外，他還根據李娟與該男子的曖昧聊天紀錄，實名向妻子的公司投訴，怒斥「李娟與網友開房出軌」。

李娟的職業是一名空姐，因為楊軍的舉報，她被暫時停職了。她認為，楊軍通過微信等方式向她的家人、朋友、同事和單位傳送侮辱毀謗她的訊息，致使自己及家人因此遭到巨大的精神傷害。

李娟一氣之下將丈夫訴至長沙市雨花區人民法院，要求對方公開賠禮道歉、消除其言行所造成的惡劣影響，並恢復她的名譽，同時賠償1.5萬元（人民幣，下同）損失。

到底丈夫的行為算不算侵犯名譽權？近日，長沙市中級人民法院的一份二審判決書給出了答案，丈夫行為應該被批評教育，但是情有可原，不屬於侵權。

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