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外銷蔬菜第1名！「魔豆傳奇」5日金瓜農場登場　感受毛豆魅力

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▲▼ 外銷蔬菜第1名！「魔豆傳奇」5日金瓜農場登場　感受毛豆魅力 。（圖／農委會提供）

▲國產冷凍毛豆。（圖／農委會提供）

記者崔至雲／台北報導

國內毛豆種植面積約7千7百公頃，總產量約7萬公噸，產值超過9億5千萬元。農委會指出，由於冷凍毛豆加工技術先進，從採收後送至工廠加工完成僅需4-6小時，可維持豆莢鮮度、甜度及色澤佳等特色，深受國內外消費者喜愛，是我國重要的外銷蔬菜第1位，每年外銷量約3萬7千公噸。

根據農委會統計，109年截至10月底已外銷約3萬2千公噸，特別在日本市場每年出口約3萬公噸，占外銷市場85%，每年為我國賺進26億元外匯，為名符其實的「綠金」產業。農糧署為增加國人對毛豆產業的認識，12月5日在高雄市旗山區台糖公司金瓜農場24耕區舉辦「2020魔豆傳奇 綠金尋寶趣」毛豆文化季活動，邀請國人參加，一起採豆，體驗「綠金產業」的傳奇。

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▲▼ 外銷蔬菜第1名！「魔豆傳奇」5日金瓜農場登場　感受毛豆魅力 。（圖／農委會提供）

▲強化外銷供應鏈-毛豆外銷集團產區經營。（圖／農委會提供）

農糧署說明，為生產安全衛生高品質毛豆，輔導外銷業者與豆農契作產銷，並協助承租台糖公司土地設置毛豆外銷集團產區，導入改良場育成9、11號品種等及田間用藥管理，搭配下游加工廠建立完善產銷供應鏈，產製質優味美又安全的冷凍毛豆，充分保留產毛豆含豐富的蛋白質、異黃酮、膳食纖維、維生素等營養元素，加上為非基改產品，食用更安心。

農糧署表示，為使更多民眾同樣能享受到外銷等級之優質國產毛豆，並進一步瞭解毛豆產業，農糧署與高雄區農業改良場輔導台灣區冷凍蔬果工業同業公會辦理2020毛豆文化祭「魔豆傳奇 綠金尋寶趣」活動，當日活動內容包括毛豆闖關遊戲、毛豆親子DIY、美食嘉年華，另外還有毛豆大放送及採豆體驗等，活動精彩豐富，歡迎民眾12月5日來體驗毛豆的綠金魅力。
 

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關鍵字：

外銷蔬菜金瓜農場毛豆

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