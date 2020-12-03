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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

陳雅譽／我們與誣告的距離

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▲▼誣告，說謊，謊言。（圖／視覺中國）

▲針對事實上未遭竊的機車向警方報失竊，便是一種未指定人犯的「謊報」行為，警察機關在程序上仍應將謊報者移送檢察機關，由檢察機關來判斷該不該起訴。（圖／視覺中國）

小陳今天加班到凌晨才回家，發現住家樓下的停車格都已被其他住戶的機車停滿，便又騎車到隔幾條巷子的停車格停放後才回家休息。隔天一早，他正打算騎車上班，忘記車子其實是停在附近其他巷子裡，仍在樓下一次次來回查看，因遍尋不著車輛，遂急忙趕往附近派出所打算報失竊。

承辦李姓員警聽完小陳的敘述之後，要他先不急著報案，由員警陪同返回尋找，倘若找不到，再製作筆錄也不遲。接著，便在小陳質疑員警吃案的眼神中，坐上員警的巡邏車，帶著他沿住處附近街道的停車格一一找尋，果真在隔了幾條巷子的停車格中找到了機車。鬆了一口氣的小陳，頓時想起，原來自己昨晚太累了，一大早又趕著上班，沒有把車子停在平常停的位置，才誤以為遭竊。

警員接著告訴小陳，剛才沒有接受報案並不是要吃案，而是因為《刑法》第171條「未指定犯人，而向該管公務員誣告犯罪者，處一年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金」。像本例中的小陳向員警報案時，針對事實上並未遭竊的機車來報失竊，其行為客觀上來看，便是一種未指定人犯的「謊報」行為。

雖說是出於誤會，主觀上並沒有要誣告的犯意，最終行為並不會成立本條罪責，但是警察機關只職司偵查作為，並無司法判斷之職權，因此在程序上仍應將小陳移送檢察機關，由檢察機關來判斷該不該起訴。而在這個過程中，小陳可能也免不了要前往警局或檢察機關製作筆錄，在獲得不起訴處分的期間內，心理上也不免惶惶終日，擔心著自己的官司。

警員按個人經驗判斷，小陳忘記自己停放地點的可能性較大，因此，在第一時間內沒有開立報案三聯單，並為其製作筆錄，也避免小陳客觀上的行為有「謊報」之虞，省得日後可能要因涉嫌「未指定人犯誣告罪」案件應訊的舟車勞累。但是，如果小陳的車子仍然找不到，警員便會馬上為他製作報案筆錄，立案偵查。小陳聽了這才恍然大悟，連忙稱謝。

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