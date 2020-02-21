陳雅譽／網路惡言可告妨害名譽嗎

▲被害人在網路世界所使用的帳號或暱稱，必須是可以與真實世界的被害人連結，才能主張自己的名譽受損。（圖／視覺中國CFP）

網路世界提供許多發文討論區，例如Dcard、Mobile01、PTT，甚至是臉書平台也可以張貼文章，抒發個人心情。但網友在激情討論時難免口出「白癡」、「屁孩」或「腦殘」等惡言，是否會因此構成刑法上的妨害名譽罪？以下針對網路世界常見的狀況來討論。

首先，刑法妨害名譽罪章所要保護的是，一個人在真實世界的社會評價，而非虛擬世界中的評價。因此，被害人在網路世界所使用的帳號或暱稱，必須是可以與真實世界的被害人連結，才能主張自己的名譽受損。例如對暱稱「童叟無欺老實人」發表：「昨天寶寶看到嚇到吃手手，偷拐搶騙樣樣來，明明是詐欺集團的成員，都看到起訴書了」一語。倘若非進入會員資料無法知悉「童叟無欺老實人」的真實姓名，則此人在真實世界中的朋友、鄰居或任何路人甲看到、想到此人時，自然不會因前開言論而鄙視此人，而不構成妨害名譽罪嫌。

但若真實世界中的某群人可以將前開帳號與被害人連結，則縱使行為人抗辯，罵的是「童叟無欺老實人」這個帳號，並不是被害人云云，抗辯也難以成立。

再者，網友常在言論結尾加上問號，或發言前以「昨天做了一個夢」來發表，強調自己已經告訴閱讀者這件事情有可能不是真的，或者是自己假設存在的，那麼是否仍能成立妨害名譽罪？事實上，這類幫言論先打預防針的行為是無法規避責任的。

縱使文章後端加上問號，但是閱讀者仍然會因為文章內容與被害人的名譽作連結，縱使半信半疑，但三人成虎，當然足以貶損被指涉者的名譽。同樣地，即使以夢到的景象來為發言內容開脫，也難以卸責。畢竟行為人對於虛假的情節，尤其情節還足以毀損他人名譽，本來就不應該傳述。否則，若人人可以問號或做夢來開脫，那麼刑法的妨害名譽罪章豈非形同擺設？

網路世界由於具有匿名性，讓平常不敢發表言論的人可以在暱稱、帳號之後發表自己的看法，有時討論激烈，難免口出惡言；或為譁眾取寵，發表一些不實的言論，進而惹禍上身，並不值得。不論是真實世界或虛擬網路，仍應秉持著真實社會的良善，基於有根據的事實來發表看法，言之有物，才能以理服人。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁）

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●陳雅譽，桃園地檢署檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。