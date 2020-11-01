鄉民爆料「台南某派出所辦案消極」　歸仁分局跳出來澄清

▲有網友PO文指：「某派出所真的很廢啊」，對於發生在高鐵台南站附近工地電纜線遭竊案，警方消極受理報案等言論。（圖／翻攝自PTT，下同）



記者林悅／台南報導

有網友在網路社群PTT「爆卦」PO文指：「某派出所真的很廢啊」，對於發生在高鐵台南站附近工地電纜線遭竊案，警方消極受理報案等言論，經報導意指因此才爆長榮女大生擄殺案；歸仁分局澄清說明，分局依規定受理報案，並於當日即辦理移送，應無民眾所陳指消極受理情事。

有網友在PTT上以「台南某派出所辦案消極」PO文指出：「今年二月我在台南高鐵站附近的工地擔任管理人員，有天巡視時發現可疑人物郭某欲偷電線，立刻報警，電話轉到那間派出所後，對方表達了：那是我們的轄區嗎？是我們負責的範圍嗎？之意。我表示隔一條馬路後才不是你們的轄區這邊仍是哦，承辦警員來到後，態度讓我傻眼，我雖沒當場逮到『偷』這個行為，但郭某一直在我工地是禁止入場的人（照片還貼在大門口寫此人禁止入場），當天他把長相包緊緊混進來後被抓到，同時廠商回報有電線被偷、被拿到圍籬邊（準備拋出），但承辦警員一來就對我說，確定要報案嗎？如果最後沒辦成你會變誣告罪喔！你會很麻煩喔！」

「我想說如果偷竊不能成立，那我告他入侵民宅可以吧？警方說這邊是工地喔！應該告不成啦！這樣會變誣告喔！你會很麻煩喔！總之就是不斷提醒我會變成誣告罪，我當下超生氣，如果是一般民眾可能就畏縮想說算了，但我實在有太多次被提醒可能會變誣告的經驗，所以堅持要報案！」

「到達該派出所做筆錄後，那間派出所的主管竟然也是同樣起手式說可能會變誣告喔！然後他們查出郭某早有前科，卻沒幫他上銬反而還帶他去外面抽煙，我趁與郭某談話時有錄下他承認他是要來偷電線的紀錄（現已刪掉）但警察當時根本不聽，做筆錄的態度也明顯感受到沒想積極偵辦，重點來了，後來我先離開，換受害廠商來做筆錄，聽說這個郭某就趁隙逃跑了，跑了之後警察趕快去追回來後才把他上銬，之後因為該派出所筆錄做太爛不能用」。

「又有某分局聯絡我説筆錄要重做，但那分局態度就積極很多，當下還以為這就是年輕警官跟待退員警的差別嗎？！我是不知道他們的層級怎麼分啦，派出所是某大學附近7-11斜對面、小巷隔壁那間（態度很差），分局是高鐵橋下要往歸仁市區那間（態度很好）、隔壁是戶政事務所」。網友還附上請同事拍的電線照佐證。

歸仁分局說明指出，民眾於2020年2月10日10時53分透過110報案，其任職工地電纜線遭竊，分局員警據報至現場處理，該民眾稱其任職管理之工地，遭1名男子偷竊電纜線3捆，雖指證1名在場的涉案人，惟當時並未發現贓物，員警仍將該涉案人帶回駐地釐清相關案情，而後該工地師傅告以報案人在工地角落發現遭竊的電纜線，始能確認該涉案人犯案，並於下午2時17分完成調查筆錄，當日即案移分局偵查隊辦理，以竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。歸仁分局依規定受理報案，並於當日即辦理移送，應無民眾所陳指消極受理情事，特此澄清。

・完全不用擔心肌膚長痘