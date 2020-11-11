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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

陳雅譽／來不及長大的生命　胎兒的權利與義務

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▲孕婦。（圖／CFP）

▲法律上對於胎兒的權利義務以其出生後即可享有。（圖／CFP）

據報載，日前有產婦於生產過程中，因子宮破裂，腹中胎兒雖經緊急剖腹取出，該男嬰最終仍不幸死亡。即便醫師哭喊自己不是神，男嬰父親則氣憤表示雖然醫師不是神，但絕對是惡魔，雙方各執一詞。而法律上對於胎兒的權利義務又是如何規範？

《民法》第6條規定：「人之權利能力，始於出生，終於死亡。」第7條規定：「胎兒以將來非死產者為限，關於其個人利益之保護，視為既已出生。」實務上，對於「出生」之定義，認為「出」，指胎兒完全脫離母體，至於「出」之原因為何（分娩或流產）及方式為何（自行產出或人工取出），均在所不問；而對於「生」，則指有生理活存之事實（否則謂之死產），不論其生存時間的久暫。

因此，胎兒在未經「出生」以前，除了刑事法有特別規定（例如墮胎罪間接保護胎兒的生命）外，胎兒並非一般的刑事法律所保障的對象。因此，若因車禍事故，未經產出之胎兒因此胎死腹中，則肇事者在刑事上對於死亡的胎兒無法另行擔負過失致死罪責。

再依新聞內容，男嬰於剖腹後取出時並非死胎，經過急救後才不治死亡。因此，男嬰有「出生」的事實，自男嬰出生後至死亡為止的短短時間內，屬於法律所保護的客體。倘若醫師在接生過程中有疏失（也就是按醫師的專業負起善良管理人注意義務時，應該要注意，且能注意但卻未注意的情況下），導致男嬰身體健康嚴重受損，終至死亡，則男嬰的雙親便可依據《民法》第194條規定：「不法侵害他人致死者，被害人之父、母、子、女及配偶，雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。」向醫師請求精神上的損害賠償。惟若狀況的發生是不可預見的，則因醫師無從避免傷害發生，最終只能說是不幸事件。

如新聞中所說，對於醫療費用、可能發生的喪葬費用等，雖由男嬰父親負擔不公平，但是要求由無過失責任的醫師負擔，也是不公平，應建立起醫療傷害補償制度或醫療保險制度，對於因此受有損失的病患或家屬予以適度補償，以填補不幸。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁

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●陳雅譽，桃園地檢署檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。

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