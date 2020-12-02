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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

柯博齡／應徵會計騙帳戶　找工作卻淪詐騙車手

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▲信用卡，盜卡，詐騙，電信詐騙，詐欺。（圖／視覺中國CFP）

▲應徵工作時宜謹慎小心，免得遭人利用，淪為詐騙集團的車手或共犯，讓你背上詐欺、洗錢等罪名。（圖／視覺中國CFP）

進入12月後，這一年即將過完，年關將近，正是員工想換工作、跳槽，或者老闆想汰除不適任者之最佳時機。因為網路及通訊軟體之發達，應徵工作管道變多，內容千奇百怪，五花八門，也給了詐騙集團一個蠢蠢欲動的好機會。應徵工作時宜謹慎小心，免得遭人利用，淪為詐騙集團的車手或共犯。

以往詐騙集團成員為了取得人頭帳戶之存摺或提款卡，千方百計以各種詐術使被害人將名下之金融帳戶存摺及提款卡交出，而此種方法易在短時間內被發現，使得所取得之存摺及提款卡難以即時使用，被循線查獲之風險也高。目前新興之詐騙手法是，不需要把個人的存摺及提款卡交出，而改為應徵所謂的會計或帳務人員，因此被收編納入詐騙集團，成為其中的一員而不自知。

詐騙集團會在臉書、LINE、微信或網路上刊登誠徵會計或帳務人員，應徵訊息中通常不會寫清楚公司名稱及所在地，只留一組聯絡電話或通訊軟體帳號，請有意應徵者打電話或加好友聯絡。聯絡後，即會告知你的工作就是替公司領錢，而這些錢可能是國外投資匯回款項、客戶貨款，或是一些企業經營及商業交易會出現之款項名目。

更大膽者，甚至直接說是賭博或線上博弈的賭金，對方會強調博弈在國外許多地方是合法的，只是將合法的錢拿回台灣，但因為仍有灰色地帶，所以需要第三者之帳戶來轉匯；縱使被查到，頂多是賭博罰錢而已，且公司會出面幫你擺平等等。身為公司會計或帳務人員的你，只需配合公司提供個人帳戶，讓錢得以匯入你的帳戶，之後再提領出來交給公司指派人員，便可從中獲取報酬。

這一份工作輕鬆彈性，不用到公司上班，只須在家等候通知，乍聽之下還真讓人心動，完全符合「錢多、事少、離家近」的夢幻工作條件，殊不知，一旦踏入此陷阱，將讓你背上詐欺、洗錢等罪名。

事實上，上述話術均是幌子，你的帳號實際上成為被害人被詐騙後而匯入款項之人頭帳戶。你可能會說我哪有這麼好騙，我會質疑對方為何要使用我的私人帳戶，為何不匯入公司帳戶？也會問公司的營業項目為何？公司名稱及所在地在哪？而詐騙集團也不是塑膠做的，早已擬好一套教戰守則。

詐騙集團可能會說，因為金額龐大，公司為了避稅而無法使用公司帳戶。又例如應徵者住台中，對方會說公司在台北某地，我們是在應徵中部的會計人員，所以只須在中部工作，也告知你一個網路搜尋得到的公司名稱，因為你通常不會親自跑去查看，而上網查詢又可查到符合對方所說的公司、地址及所營事項，而通常會上當者，一者真的缺乏社會經驗，誤信為真，一者有所懷疑，但是為了溫飽就豁出去，或者自我催眠不會這麼倒霉遇到詐騙集團，於是就開啟了從頭到尾不知你的公司在哪，不知你的同事有誰，不知應徵你的主管長怎樣，不知公司的營運狀況等太多不知之工作內容。

此等手法確實高竿，應徵者同時扮演帳戶提供者及車手的角色，減少再另外找車手之成本，且被查獲之風險相對低。一旦被查獲，如上所述有太多的「不知」，所以也抓不到你的上手，你等於是詐欺集團的代罪羔羊。在法律上，將會以《刑法》3人以上共同詐欺取財之加重詐欺及《洗錢防制法》之一般洗錢罪來論處，最重將面臨最輕一年有期徒刑，最重七年有期徒刑之刑責。

此類領錢行為有一特徵，是不限時間、地點，且有其急迫性，半夜叫你去窮鄉僻壤的超商ATM領錢，所在多有，因為被害人遭詐騙而匯入你的帳戶，不立即領出，等於前階段之詐騙都作白工。再次強調，天底下沒有任何一個工作是光靠領錢就可以獲得報酬的工作，不管用何種理由包裝該工作或解釋款項來源，不用懷疑，這就是詐騙集團的車手。

此類詐騙手法之關鍵字，就是「聽指示、領錢、工作時地不限、有錢拿」，一旦在應徵工作的過程中，出現這些關鍵字眼，就得立即回絕此份工作，並向警方檢舉，減少他人受害。

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