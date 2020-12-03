歌壇大姐大陳盈潔教唆偽造本票簽名無罪　撤銷發回更審

▲陳盈潔被控教唆偽造本票二審無罪，但遭最高法院撤銷發回更審。後方為陳盈潔胞姊陳乃嘉。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

台語歌壇老大姊陳盈潔，因積欠邱姓友人280萬元借款，以妹妹陳郁心的名義偽簽本票。一審法院依造「教唆偽造有價證券罪」判刑3年2月。案經上訴，二審高等法院認為陳盈潔並無偽造本票之犯罪故意，逆轉改判無罪。全案再上訴第三審，最高法院認為尚有事證需要調查，撤銷無罪判決，發回高院更審。

陳盈潔（67歲）與邱男有借貸往來，2013年10月間，陳盈潔向邱男借款200萬元，後來追加為280萬，但邱男為確保債權，要求陳盈潔找人擔保。陳盈潔就開了到期日為2014年2月21日的本票給邱男，並找胞姊陳乃嘉商量，由胞姊在本票上偽簽妹妹陳郁心的名字背書。

陳郁心事後提出民事訴訟，要求確認該張本票的債權不存在，全案才因此爆發。陳乃嘉自首偽造本票，至於陳盈潔也被依照教唆偽造本票的偽造文書罪提起公訴。一審法院認定陳盈潔有罪，重判有期徒刑3年2月。至於陳乃嘉因為認罪，桃園地院一審將她判刑1年7月、緩刑3年。

陳盈潔的部分上訴第二審，高等法院審理後，認為陳乃嘉當時偽簽陳郁心簽名時，並非遭到陳盈潔煽動而簽名，是陳乃嘉聽聞陳盈潔抱怨後，主動簽名，好讓陳盈潔可以完成借款程序。高院因此認定陳盈潔並無教唆偽簽本票的故意，改判無罪。

案經檢方上訴第三審，最高法院審理後，認為原審僅憑陳乃嘉前後相異證詞中的部分內容，就認為陳乃嘉是自己聽從邱男指示而偽造本票做擔保，有理由欠備與前後理由矛盾的缺失；另外原審未審酌陳盈潔是否對陳乃嘉施加心理壓力、動之以情，好逼迫她簽下本票，也有必要釐清。最高法院因此撤銷陳盈潔的無罪判決，發回高院更審。