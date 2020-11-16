南警五分局被惡意誣陷吃案　黃偉哲早餐會為員警加打氣！

▲台南市長黃偉哲一早就前往五分局和緯所與員警進行「早餐會」，為受委曲的員警加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局被民眾誣陷吃案，雖然最後查出該案係王姓被害人與3名友人共同勾串自導自演的一場苦肉劇，目的是詐騙被害人阿公的錢，但警方飽受誤解抨擊，台南市長黃偉哲16日一早就前往五分局和緯所與員警進行「早餐會」，為受委曲的員警加油打氣。

16日清晨，台南市長黃偉哲帶著熱騰騰的早餐，前往台南市警五分局和緯派出所，慰勞所有的員警兄弟姊妹們。因為15日發生一起嫌犯自導自演的詐欺案，惡意指責警方吃案，讓基層的警察同仁飽受委屈，幸好警方偵辦迅速，全案真相大白。

黃偉哲市指出，我們忍辱負重，是因為承擔守護市民安全的重任；獎懲分明是為了更深厚的信任感；逆風前行之時，我們彼此的手要拉得更緊，才能撐起這座城市的安全。黃偉哲並與員警交換意見，黃偉哲向所有基層員警說聲：「辛苦了！」。

據了解，1名王姓男子，為了報復同公司陳姓男子等人拆夥時帳目不清，想藉警方之手查緝參與一起自導自演詐欺案的陳嫌等人報復，竟而向媒體投訴誣陷指責五分局吃案，警方將涉案4名犯嫌傳訊到案，全案依詐欺、偽造文書及誣告罪嫌偵辦。