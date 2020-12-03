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黃琪爽開名車泣訴為愛犯罪　法官「祝福你找到真愛」

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▲▼黃琪爽開名車，二審開庭時不斷閃躲。（圖／記者吳銘峯攝）

▲黃琪爽開名車，二審開庭時不斷閃躲。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

曾以騙倒前總統陳水扁的「騙扁少年」黃琪，因假冒國泰集團公主蔡佳玲親戚的名義，詐騙車商提供市價400萬以上的Audi A8超跑，爽開十來天；又冒名開證券戶頭、租屋等，一審再遭判刑。二審高院3日再度開庭，黃琪泣訴自己都是為愛而犯罪，請法院理解他的用心。法官最後祝福他「找到真愛。」全案辯結，訂於12月24日宣判。

本名黃照岡的黃琪（28歲），2008年間以假造的塔羅牌占卜資歷，騙倒當時官司纏身的前總統陳水扁，因此以「騙扁少年」聲名大噪。但他之後爆發多起詐騙案件，他於2011年間假冒頂新集團小開魏宏帆名義申辦美國運通頂級「黑卡」，盜刷600多萬元，2013年遭判刑7年定讞。他入獄服刑期間，又爆發幫獄友「口愛」事件，遭獄方暫停接見，他還打起行政官司敗訴確定。

而他出獄後又犯案，2016年5月間冒用國泰集團蔡萬霖大房三子蔡鎮宇獨生女蔡佳玲的名義，向多家五星級飯店索取訂房優惠，判刑1年8月定讞。但檢方又查出，他當時也冒用蔡佳玲親戚的名義，詐騙車商提供市價400萬以上的Audi A8超跑，試駕10天又21小時；此外他也冒用高盛證券亞洲區副董事長宋學仁秘書的身分，詐騙證券商期貨交易手續費，也冒用周姓醫師的名義租屋。檢方提起公訴，一審判刑1年2月與4月（得易科罰金）。

案經上訴，高等法院開庭審理，先前法官還在庭上稱讚他揭露財團「看高不看低」的事實，某種程度有貢獻，「你真的很厲害，膽子很大，我很佩服」，黃琪聽了連忙說「我很慚愧」。而高院3日再度開庭審理，黃琪這次開庭時，對部分事實認罪。他最後表示，當時為了愛一個人，做了這些事，到底值不值得？現在看來顯然不值得。

他話鋒一轉，開始提到感情路上坎坷，他說他一個這麼傻的人，只想找尋一個愛他的人。當時他以為周男愛他，所以願意做這些。黃琪說，對方只要愛他10％，他就願意把一切都給他。他現在沒有怨恨，只是自己傻了這麼久，現在終於醒了，知道未來要多愛自己一點；他沒有期望法官輕判，但希望自已未來看到這份判決書，能提醒自己要更愛自已。合議庭法官聽完後，鼓勵他能找到未來的期許，最後祝福他「找到真愛。」

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