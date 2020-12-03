防彈少年團可望延後入伍！南韓國會修正《兵役法》　全球粉絲嗨翻

▲南韓國會通過《兵役法》修正草案，防彈少年團有望延緩入伍時間至30歲前。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓國會1日在本會議上通過《兵役法》修正草案，允許在大眾文化藝術領域上有優秀建樹、向全球弘揚「韓流」文化的優秀藝人，其最晚入伍時間允許從28歲往後延遲至30歲，消息一出後讓人氣偶像男團「防彈少年團」（BTS）粉絲感到興奮不已。

防彈少年團入圍2021年美國音樂葛萊美獎，新專輯單曲《Life Goes On》空降美國「告示牌」百大單曲榜冠軍，創下62年來首度以韓文歌詞奪冠的紀錄，加上先前曾於2018年獲南韓政府頒發「花冠文化勳章」，因此被視為最有望獲政府優先延緩兵役的對象。

根據韓媒《News1》報導，南韓國會於1日下午2時召開第13次本會議，最後全場在座268名國會議員中，以253人贊成、2人反對、13人棄權來通過此次的《兵役法》修正草案。

▲金碩珍（Jin）將年滿28歲，可望獲政府允許延緩入伍。（圖／CFP）

該修正草案指出，若被認定在大眾文化藝術領域上有優秀貢獻，且提升國格、使國家威名遠播者，只要受到文化體育觀光部長提名，便能延遲最晚服兵役時間至30歲。

不過該修正案一出時，也有人表示反對聲浪！根據《韓聯社》報導，南韓最大在野黨國民力量（국민의힘，前身為未來統合黨）國會議員申源湜（신원식）、金雄（김웅）便投下反對票，認為防彈少年團已經「賺得夠多了」！

曾為陸軍中將出身的申源湜表示，「我國社會需要提倡『貴族義務』（noblesse oblige）！防彈少年團已充分享有無數的榮華富貴與名譽，應赴前線服兵役，且服兵役是國民4大義務中最重要、且最辛苦的義務。雖能稍微通融情勢艱難的人，但我反對讓受到鎂光燈矚目的人們免役。」

▲國會議員申源湜認為，若減免、延緩防彈少年團入伍時間，將給社會帶來負面影響。（圖／CFP）

申源湜補充，「防彈少年團在宣揚國威上發揮重要功效，在此我給予正面評價，但我認為若延遲他們的入伍時間，只會為我國社會帶來負面影響。」

而曾為檢察官出身的金雄則認為，《兵役法》修正草案只會造成日後社會不斷引起爭議。

報導指出，目前防彈少年團的Jin將年滿28歲，隨著南韓國會通過該修正案，將有望延緩入伍時間。

►終於贏韓國！國民黨立委潑內臟「狂登韓媒」 韓網友：台灣好幼稚

聽Podcast掌握國際局勢

►超強保濕、一抹有感！網友用過都大推